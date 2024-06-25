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Беспилотник врезался в МКД в Белгороде

Гладков уточнил подробности ночной атаки БПЛА на Белгородскую область

25 июня 2024, 08:02
Фото: «Белгород № 1»
Беспилотник врезался в МКД в Белгороде
Ночью Белгородская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Зафиксированы разрушения, пострадали и погибли белгородцы. Подробнее о случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате ночных атак на Белгород ранения получили двое мирных жителей: мужчина от госпитализации отказался, а женщина с черепно-мозговой травмой и переломом лопатки остаётся в реанимации горбольницы № 2 Белгорода.

В областном центре окна выбило в девяти квартирах шести МКД, пострадало остекление, кровля и заборы в четырёх частных домах. Также повреждения получили 17 автомобилей и три коммерческих объекта.

В Белгородском районе погибла пожилая женщина: в её дом в селе Беловское случилось прямое попадание. Всего за сутки повреждения зафиксировали в восьми населённых пунктах: Дубовом, Северном, Беловском, Ближнем, Головино, Стрелецком, Устинке и Щетиновке. Так, в Северном в 12 квартирах МКД выбило окна, в других поселениях пострадали одно домовладение, две машины и забор одного частного дома.

В Яковлевском округе тоже было неспокойно: мужчина и женщина получили ранения. Лечение они будут проходить амбулаторно. Всего в Строителе повреждены 48 квартир в двух МКД: в них выбиты окна и повреждено балконное остекление, в двух квартирах полностью разрушены балконы. В селе Быковка выбило окна, посекло кровли и фасады в трёх домовладения, повреждены два авто, а в селе Мощёное сгорело бывшее здание школы.

Тело женщины обнаружили в разрушенном доме под Белгородом
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