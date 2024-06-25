Гладков уточнил подробности ночной атаки БПЛА на Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
В областном центре окна выбило в девяти квартирах шести МКД, пострадало остекление, кровля и заборы в четырёх частных домах. Также повреждения получили 17 автомобилей и три коммерческих объекта.
В Белгородском районе погибла пожилая женщина: в её дом в селе Беловское случилось прямое попадание. Всего за сутки повреждения зафиксировали в восьми населённых пунктах: Дубовом, Северном, Беловском, Ближнем, Головино, Стрелецком, Устинке и Щетиновке. Так, в Северном в 12 квартирах МКД выбило окна, в других поселениях пострадали одно домовладение, две машины и забор одного частного дома.
В Яковлевском округе тоже было неспокойно: мужчина и женщина получили ранения. Лечение они будут проходить амбулаторно. Всего в Строителе повреждены 48 квартир в двух МКД: в них выбиты окна и повреждено балконное остекление, в двух квартирах полностью разрушены балконы. В селе Быковка выбило окна, посекло кровли и фасады в трёх домовладения, повреждены два авто, а в селе Мощёное сгорело бывшее здание школы.