Гладков уточнил подробности ночной атаки БПЛА на Белгородскую область

В Яковлевском округе тоже было неспокойно: мужчина и женщина получили ранения. Лечение они будут проходить амбулаторно. Всего в Строителе повреждены 48 квартир в двух МКД: в них выбиты окна и повреждено балконное остекление, в двух квартирах полностью разрушены балконы. В селе Быковка выбило окна, посекло кровли и фасады в трёх домовладения, повреждены два авто, а в селе Мощёное сгорело бывшее здание школы.