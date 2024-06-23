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Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Три человека пострадали после атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область

Три человека пострадали после атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область

23 июня 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney
О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, дрон-камикадзе упал и взорвался в районе села Муром Шебекинского горокруга.

У мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Вся необходимая помощь им оказывается, сообщил губернатор Гладков.

«Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Ранее днём в Муроме после атаки БПЛА повреждения получили одна «Газель» и частный дом — в нём выбило окна, разрушения получила кровля и внутренняя отделка дома. В Красном из-за обстрела пропала электроэнергия. Пострадавших не было.

К сожалению, в Грайвороне после обстрела сегодня погиб один человек, ещё трое пострадали.

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