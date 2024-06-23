Три человека пострадали после атаки дрона-камикадзе на Белгородскую область

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
У мужчины и женщины осколочные ранения спины, у третьего пострадавшего осколочные ранения спины и ног. Вся необходимая помощь им оказывается, сообщил губернатор Гладков.
«Бригады скорой доставили их в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Ранее днём в Муроме после атаки БПЛА повреждения получили одна «Газель» и частный дом — в нём выбило окна, разрушения получила кровля и внутренняя отделка дома. В Красном из-за обстрела пропала электроэнергия. Пострадавших не было.
К сожалению, в Грайвороне после обстрела сегодня погиб один человек, ещё трое пострадали.