Жертв ВСУ становится больше, а пострадавших белгородцев размещают на море в «бараках»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодняшний день в Белгородской области снова был неспокойным: утром стало известно об обстреле Грайворона. В результате атаки погиб мирный житель, ещё трое пострадали.
Двое раненых — бойцы территориальной обороны. Их в средней степени тяжести здоровья поместили в больницу. У обоих закрытая черепно-мозговая травма и другие ранения. Третьей пострадавшей стала женщина: ей оказали медицинскую помощь, но от госпитализации она отказалась.
Кроме того, в одном МКД на нескольких этажах повреждено балконное остекление, осколками посекло несколько автомобилей и магазин.
С 11:12 до 11:28 в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе действовала ракетная опасность. В это время над регионом сбили три реактивных снаряда РСЗО «Вампир». Повреждения заметили в коммерческом объекте Белгорода, в домах и авто в Таврово, Никольском и Дубовом. Обошлось без пострадавших.
Повторно сигнал ракетной опасности действовал с 13:06 до 13:21.
Позже ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области: в Грузском Борисовского района повреждены два частных дома, в Безымено Грайворонского округа — один коммерческий объект, в Дубовом Белгородского района — одно домовладение, а в Демидовке Краснояружского района — объект системы водоснабжения.
Также в Муроме Шебекинского округа повреждены одна «Газель» и частный дом, в Красном пропала электроэнергия.
Александр Халаимов, которого разыскивают по обвинению в мошенничестве при продаже туристических поездок, заявил, что вернул деньги за отмененные поездки большинству своих клиентов. Халаимов подчеркнул, что, несмотря на негативное освещение его деятельности в СМИ, он продолжал оставаться на связи со всеми туристами и планирует вернуть деньги всем клиентам до конца августа.
Добавим, что Александр получил средства за организацию поездок более чем от 220 человек, после чего пропал, лишив людей возможности отправиться в путешествие и вернуть свои деньги. В настоящее время он находится в розыске, однако продолжает предлагать туристические услуги.
Жительница Белгородской области поделилась впечатлениями об отдыхе в парк-отеле «Джубга», где разместили пострадавших при обстрелах. По её словам, они живут в зданиях, обшитых металлическим сайдингом, которые ранее использовались как бараки для рабочих.
В некоторых номерах и на улице продолжаются ремонтные работы, поэтому на территории шумно и грязно. Она утверждает, что отдыхающим приходится платить за все дополнительные услуги, включая лежаки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал, что условия в отеле оказались неподходящими для отдыха, и обещал переселить людей в другие места.