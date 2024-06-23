Жертв ВСУ становится больше, а пострадавших белгородцев размещают на море в «бараках»

Александр Халаимов, которого разыскивают по обвинению в мошенничестве при продаже туристических поездок, заявил, что вернул деньги за отмененные поездки большинству своих клиентов. Халаимов подчеркнул, что, несмотря на негативное освещение его деятельности в СМИ, он продолжал оставаться на связи со всеми туристами и планирует вернуть деньги всем клиентам до конца августа.