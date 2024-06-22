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Posted Вчера, 18:51

Published Вчера, 18:51

Modified Вчера, 18:53

Updated Вчера, 18:53

ВСУ опять атакует Белгородскую область дронами: что известно о последствиях

ВСУ опять атакует Белгородскую область дронами: что известно о последствиях

22 июня 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородской области обнаружили последствия атак беспилотников. Шесть населённых пунктов попали под обстрелы.
Сюжет
Обстрел

ВСУ вновь атакует Белгородскую область с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших, сообщает Вячеслав Гладков.

В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе повреждён частный дом: выбиты окна, посечены кровля и фасад.

В Грайворонском городском округе подверглись атаке четыре населённых пункта. В селе Пороз повредило один дом. Там выбиты окна, посечена крыша и надворные постройки, а также один легковой автомобиль. В селе Безымено под атаку БПЛА попало административное здание, повреждена крыша. В Новостроевка-Второй сгорел дом, а в селе Головчино пострадал автомобиль.

В Шебекинском округе вновь под обстрел попало село Муром. Два беспилотника атаковали частный дом. Повреждена крыша и отделка внутри дома.

Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУ
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Атака#Дроны
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