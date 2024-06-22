ВСУ опять атакует Белгородскую область дронами: что известно о последствиях

Posted Вчера, 18:51
Published Вчера, 18:51
Modified Вчера, 18:53
Updated Вчера, 18:53
ВСУ вновь атакует Белгородскую область с помощью беспилотников. Обошлось без пострадавших, сообщает Вячеслав Гладков.
В хуторе Климовое Борисовского района в результате атаки дрона-камикадзе повреждён частный дом: выбиты окна, посечены кровля и фасад.
В Грайворонском городском округе подверглись атаке четыре населённых пункта. В селе Пороз повредило один дом. Там выбиты окна, посечена крыша и надворные постройки, а также один легковой автомобиль. В селе Безымено под атаку БПЛА попало административное здание, повреждена крыша. В Новостроевка-Второй сгорел дом, а в селе Головчино пострадал автомобиль.
В Шебекинском округе вновь под обстрел попало село Муром. Два беспилотника атаковали частный дом. Повреждена крыша и отделка внутри дома.