ВСУ опять атакует Белгородскую область дронами: что известно о последствиях

В Грайворонском городском округе подверглись атаке четыре населённых пункта. В селе Пороз повредило один дом. Там выбиты окна, посечена крыша и надворные постройки, а также один легковой автомобиль. В селе Безымено под атаку БПЛА попало административное здание, повреждена крыша. В Новостроевка-Второй сгорел дом, а в селе Головчино пострадал автомобиль.