Вячеслав Гладков рассказал об атаке сразу на три села в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Сразу три населённых пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрелы, сообщил Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
В селе Нежеголь в нежилой дом попал снаряд, постройка частично разрушена. На территории другого домовладения повреждена хозпостройка. Осколками повредило два автомобиля.
Посёлок Красное подвергся минометному обстрелу и атаке FPV-дронов. Повреждены три частных нежилых дома.
Село Муром атаковали дронами-камикадзе. В результате взрыва одного беспилотника повреждена кровля и фасад дома. Из-за детонации второго дрона загорелась кровля другого частного дома. Третий беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи.
Информация о последствиях уточняется, написал губернатор Белгородской области.