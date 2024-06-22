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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Вячеслав Гладков рассказал об атаке сразу на три села в Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал об атаке сразу на три села в Белгородской области

22 июня 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney
Шебекинский округ вновь под обстрелом. Пострадавших нет, рассказал губернатор.
Сюжет
Обстрел

Сразу три населённых пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрелы, сообщил Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

В селе Нежеголь в нежилой дом попал снаряд, постройка частично разрушена. На территории другого домовладения повреждена хозпостройка. Осколками повредило два автомобиля.

Посёлок Красное подвергся минометному обстрелу и атаке FPV-дронов. Повреждены три частных нежилых дома.

Село Муром атаковали дронами-камикадзе. В результате взрыва одного беспилотника повреждена кровля и фасад дома. Из-за детонации второго дрона загорелась кровля другого частного дома. Третий беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи.

Информация о последствиях уточняется, написал губернатор Белгородской области.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Нежеголь#Муром#Красное#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака#Дроны#Шебекинский округ
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