Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В пояснительной записке сказано, что из-за ЕГЭ каждый год растёт число суицидов среди подростков. Кроме того, проведение ЕГЭ требует значительных расходов со стороны государства.
По сути, происходит эксперимент над учащимися и школами, что является недопустимым. Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только «проставлять галочки в клеточках». На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад.
Из пояснительной записки к законопроекту
В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, которые были получены до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи. Вузы смогут их принять в качестве вступительных испытаний при приёме на программы бакалавриата и специалитета.
Ввести сдачу Единого государственного экзамена в России решили в 2001 году. Это был эксперимент, который предусматривал проведение экзамена в форме тестирования в 2001–2003 годах. Затем эксперимент продлили на 2004, 2005 и 2006–2007 годы.
Стоит отметить, что впервые единый госэкзамен прошёл в 2001 году в пяти регионах России: республиках Марий Эл, Чувашия, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях. Тестирование было по восьми предметам. Через год в эксперименте участвовали уже 16 регионов, а в 2006-м — 79.
В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривал введение ЕГЭ на всей территории страны к 2009 году.
В настоящее время Единый государственный экзамен проводится по 14 общеобразовательным предметам. В число обязательных предметов входят русский язык и математика (включает базовый и профильный уровни). Их необходимо сдать, чтобы получить аттестат о полном среднем образовании.
В Белгородской области в этом году сдавать ЕГЭ решили 4435 человек. Остальные выбрали вариант получения аттестата по промежуточным оценкам — такая возможность появилась из-за непростой обстановки из-за хода СВО. Всего в регионе в этом году 5239 выпускников одиннадцатых классов.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, как они относятся к идее отмены ЕГЭ. На момент публикации в опросе принял участие 3091 человек. Почти 75% читателей (2307) поддержали идею отмены единого госэкзамена. Как отметила читательница Ольга, нужно вернуть систему образования, которая была в СССР.
Это была самая лучшая система, которую взяли на вооружение много стран, в том числе Китай, а мы все смотрели на Запад, а теперь получили детей, которые экзамен сдают как опрос: «поставьте галочку в квадратике». Это не образование. Метод ЕГЭ переняли у Америки, в которой данный тип экзаменов применяли к самым отсталым ученикам.
Ольга
Ещё 10,5% (325 человек) высказались против этой инициативы. К примеру, по мнению читательницы Елены, ЕГЭ нужно оставить или придумать альтернативу, чтобы дети могли спокойно поступать в вузы.
Я вспоминаю, с какими нервами поступала я 22 года назад, когда процветало кумовство, блат и всякие волшебные «галочки» напротив фамилий. Сколько нервов, сколько слёз, чтобы поступить на бюджет. Сейчас я преподаю английский язык (репетитор). Мои ученики сдают ЕГЭ на +/- 90 баллов и выбирают, куда поступать. Рассылают документы по разным вузам и потом выбирают, куда им больше хочется. Я вспоминаю, как поступала я, смотрю, как поступают они — небо и земля. Может, и не должно быть ЕГЭ, но отката к прежнему тоже быть не должно.
Елена
По поводу альтернативы высказался читатель Иван. Он рассказал, что сдавал ЕГЭ пять лет назад и это единственный предложенный вариант, в котором минимализирован шанс коррупционного вмешательства, где школьники из села могут попасть в хорошие вузы, где для всех условия одинаковые.
Каждый ученик сам вправе распоряжаться своими результатами и дистанционно по ним поступать в разные вузы по всей стране. Если бы ЕГЭ возносилось не в ряд «самое важное событие в жизни» и «куда ты пойдешь, если не сдашь», то всё было бы хорошо. Те, кому не нужно высшее образование, и они не понимают, зачем сдавать, шли бы в СПО, становились важными винтиками в системе, где нужны не только управляющие.
Иван
С ответом не определились 4,5% читателей (141), а 10% (318 человек) хотели только увидеть результат.
Как рассказала журналистам Бел.Ру заведующая кафедрой психологии, кандидат психологических наук Валентина Гребнева, поскольку эмоции являются психологическим компонентном психического состояния, отвечая на вопрос, касающийся психологической безопасности ЕГЭ, целесообразнее использовать понятие «праксические состояния».
Данные состояния связаны с характеристиками учебной деятельности, обеспечивающими процесс, структуру которого можно выразить следующим образом: «цель — средство — результат». В случае, когда учащемуся предоставлены все необходимые для учебной деятельности условия (осознает цель ЕГЭ, обладает хорошим здоровьем и техническими средствами её достижения, уверен в достигаемости желаемого результата), можно говорить о благоприятном психическом состоянии.
Валентина Гребнева
При этом эксперт добавила, что многолетний опыт проведения ЕГЭ говорит об обратном.
Неблагоприятные состояния (страх, непонимание цели, неопределённость и неуверенность в желаемом успехе и т. п.), которые испытывает современный школьник с момента сдачи ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, поддерживающиеся изо дня в день, месяцами и даже годами, негативно влияют на психическое здоровье школьников и являются фактором риска возникновения соматических заболеваний.
Валентина Гребнева
Как добавила доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики НИУ «БелГУ» Галина Макотрова, если обучение школьников посвящено сдаче ЕГЭ, а не развитию личности обучающегося, как заявлено в Стандарте, и подготовка к ним школьников происходит как к событиям, предопределяющих всю будущую жизнь, сопровождается давлением со стороны родителей, то их подготовка и сдача приводит к самым разным отрицательным последствиям психического и эмоционального состояния школьников.
При подготовке к экзамену школьник может не справиться с тревогой и сесть за учебники, отказаться выходить на улицу, а также от пищи. На самом экзамене происходит усиление тревоги за счёт множества камер, строгих правил, использования металлоискателя, лишения средств связи.
Галина Макотрова
В целом, как отметила Галина Макотрова, среди положительных сторон ЕГЭ:
Есть и отрицательные стороны. Среди них то, что контрольно-измерительные материалы по ряду учебных дисциплин не соответствуют требованиям к измерению метапредметных и личностных результатов, определённых ФГОС, а также не соотносятся с составляющими функциональной грамотности школьников по модели международного тестирования PISA (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, креативному мышлению).
Доктор педагогических наук также добавила, что недопустима оценка результатов деятельности педагогов по результатам ЕГЭ.
Это приводит к натаскиванию учеников на сдачу экзамена, уводит учителей от педагогической ориентации на ученика как на человека, к недооценке знаний по теории и практике обучения и как следствие — к потере профессиональных компетенций.
Галина Макотрова
Эксперт отметила, что оценка труда учителя должна быть проведена по динамике развития школьника, динамике его обученности и обучаемости (сформированности у школьников универсальных учебных действий, представленных в Федеральном ядре содержания образования).
В этом суть профессионализма. Награждать учителей нужно только за динамику развития школьника, динамику их обученности и обучаемости, а не за 100 баллов на ЕГЭ. Это порочная практика. Зачастую, они появляются не благодаря труду учителя-предметника.
Галина Макотрова
Вместе с тем, по словам эксперта, система ЕГЭ является объективным методом проверки знаний, так как вопросы экзамена отражают знания выпускника по всем основным темам, включённым в образовательную программу по предмету.
В то же время при современном процессе управления процессом реализации ЕГЭ не сложно заметить, что объективность метода снижается при специальной тренировке учеников к его прохождению, в том числе с участием репетиторов. При такой тренировке ученики часто учатся не мыслить, а заучивать возможные ответы на задания.
Галина Макотрова
Профессор кафедры педагогики отметила, что наряду с ЕГЭ следует вернуться к обычным школьным экзаменам. Они могут проходить в два этапа. На первом ученики выполняют письменно задания, проверяющие функциональную грамотность. Этот этап можно реализовать в цифровой среде с использованием групповой работы школьников.
Второй этап школьного экзамена реализует группа педагогов-предметников школы в устном формате по традиционным билетам, согласно реализуемым в обучении программе и учебникам. На этом этапе школьники демонстрируют предметные знания и умения, сформированность универсальных учебных действий.
Итоговая отметка в аттестат выставляется экзаменационной комиссией на основе данных проверки функциональной грамотности школьников и результатов проверки предметных знаний и умений на устном экзамене.
Отказаться на сегодняшний от ЕГЭ возможно. Но контролирующая функция системы управления должна быть всегда направлена на оценку состояния качества школьного обучения. Возможна этапность осуществления ЕГЭ. Первый этап проходят все школьники обязательно. При этом не допускается оценка деятельности учителей по данным всеобщей сдачи ЕГЭ. Второй этап реализуют добровольно те школьники, которые будут поступать в вуз. При этом недопустима ориентация системы управления на высокий уровень поступивших выпускников школ в вузы, так как теряется качество высшего образования.
Галина Макотрова
Таким образом, система ЕГЭ не является безупречной. Вместе с тем, как один из методов проверки знаний, это объективный инструмент. Так стоит ли вовсе отказываться от единого госэкзамена или достаточно просто усовершенствовать его сдачу?