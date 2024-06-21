Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года. Результаты ЕГЭ, которые были получены до вступления в силу этого закона, будут действительны четыре года после сдачи. Вузы смогут их принять в качестве вступительных испытаний при приёме на программы бакалавриата и специалитета.