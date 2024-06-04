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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Белгородских родителей возмутил ранний подъём детей для поездки на ЕГЭ

Белгородским школьникам пришлось проснуться в четыре утра, чтобы приехать на ЕГЭ

4 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney

Белгородских родителей возмутил ранний подъём детей для поездки на ЕГЭ

Белгородка обратилась с жалобой к властям. Женщина рассказала, что её ребёнку пришлось вставать в четыре утра, чтобы добраться к пункту проведения экзамена. Ранний выезд детей объяснили в региональном министерстве образования.
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Дети

Белгородка Екатерина накануне написала под постом губернатора, что её ребёнок сегодня будет сдавать ЕГЭ. К месту сбора дети должны приехать в 06:15.

«В четыре утра ребёнок должен проснуться, вызвать такси и приехать к обозначенному времени. Экзамен начнётся не раньше чем в 10:00. Как ребёнок может написать ЕГЭ с положительным результатом, если он проснулся в четыре утра?» — интересуется женщина.

На комментарий ответило министерство образования области. Белгородке сообщили, что места сдачи ЕГЭ для выпускников из приграничья определяет оперштаб. Сейчас оперативная обстановка остаётся напряжённой и не позволяет организовать проведение экзаменов на территории Белгородского района или Белгорода, уточняют в министерстве.

Ранний выезд к месту проведения экзаменов связан с необходимостью исключить движение школьных автобусов в колонне и обеспечить интервал между ними.
министерство образования Белгородской области
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#ЕГЭ#Родители#Новости Белгорода#Жалоба#Экзамены#Белгород
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