Белгородским школьникам пришлось проснуться в четыре утра, чтобы приехать на ЕГЭ

«В четыре утра ребёнок должен проснуться, вызвать такси и приехать к обозначенному времени. Экзамен начнётся не раньше чем в 10:00. Как ребёнок может написать ЕГЭ с положительным результатом, если он проснулся в четыре утра?» — интересуется женщина.