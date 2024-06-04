Белгородским школьникам пришлось проснуться в четыре утра, чтобы приехать на ЕГЭ

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Белгородка Екатерина накануне написала под постом губернатора, что её ребёнок сегодня будет сдавать ЕГЭ. К месту сбора дети должны приехать в 06:15.
«В четыре утра ребёнок должен проснуться, вызвать такси и приехать к обозначенному времени. Экзамен начнётся не раньше чем в 10:00. Как ребёнок может написать ЕГЭ с положительным результатом, если он проснулся в четыре утра?» — интересуется женщина.
На комментарий ответило министерство образования области. Белгородке сообщили, что места сдачи ЕГЭ для выпускников из приграничья определяет оперштаб. Сейчас оперативная обстановка остаётся напряжённой и не позволяет организовать проведение экзаменов на территории Белгородского района или Белгорода, уточняют в министерстве.
Ранний выезд к месту проведения экзаменов связан с необходимостью исключить движение школьных автобусов в колонне и обеспечить интервал между ними.
министерство образования Белгородской области