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Published Сегодня, 15:36

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Более 4000 белгородских одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

Более 4000 белгородских одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

24 мая 2024, 15:36
Фото: 1MI
При этом всего в регионе 5239 выпускников одиннадцатых классов. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

Как отметил чиновник, сдавать ЕГЭ в этом году решили 4435 человек. Всего же в Белгородской области 5239 выпускников одиннадцатых классов.

23 мая в штатном режиме прошли ЕГЭ по химии, литературе и географии. Был заявлен 1201 человек. Приняли участие 1089. Не явились 112 человек. Один человек — по болезни, восемь — завершили экзамен досрочно по уважительной причине, остальные отказались от сдачи экзаменов.

К проверке работ уже приступили. Результаты станут известны не позднее 26 июня.

Милёхин напомнил, что апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в течение двух рабочих дней после ознакомления с результатами.

ЕГЭ по обязательным предметам белгородские выпускники будут сдавать два дня
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Результаты#Выпускники#Апелляция#Экзамены#Белгород#Андрей Милёхин
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