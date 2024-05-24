Более 4000 белгородских одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Как отметил чиновник, сдавать ЕГЭ в этом году решили 4435 человек. Всего же в Белгородской области 5239 выпускников одиннадцатых классов.
23 мая в штатном режиме прошли ЕГЭ по химии, литературе и географии. Был заявлен 1201 человек. Приняли участие 1089. Не явились 112 человек. Один человек — по болезни, восемь — завершили экзамен досрочно по уважительной причине, остальные отказались от сдачи экзаменов.
К проверке работ уже приступили. Результаты станут известны не позднее 26 июня.
Милёхин напомнил, что апелляцию о несогласии с выставленными баллами можно подать в течение двух рабочих дней после ознакомления с результатами.