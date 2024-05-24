Более 4000 белгородских одиннадцатиклассников будут сдавать ЕГЭ

23 мая в штатном режиме прошли ЕГЭ по химии, литературе и географии. Был заявлен 1201 человек. Приняли участие 1089. Не явились 112 человек. Один человек — по болезни, восемь — завершили экзамен досрочно по уважительной причине, остальные отказались от сдачи экзаменов.