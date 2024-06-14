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52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ

52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ

14 июня 2024, 15:40
Фото: Артем Черненко / bel.ru
В отчёте об итогах работы правительства Белгородской области Гладков упомянул итоговые экзамены, которые сейчас идут у школьников. В регионе 52 человека получили максимальный результат по дисциплинам ЕГЭ.

Белгородским школьникам, которые учатся в приграничье на дистанционке, дали возможность закончить год без экзаменов, рассказал в отчёте о результатах работы регионального правительства Вячеслав Гладков.

Несмотря на это, многие выпускники всё же решили сдавать экзамены. Таких детей оказалось более 70%.

По результатам ЕГЭ, 52 ученика получили 100 баллов, ещё пятеро сдали на 100 баллов сразу две дисциплины, один из таких выпускников учился в Шебекинском городском округе.

«Конечно же, я хочу здесь выделить колоссальный труд наших учителей, потому что без учителя, без наставника раскрыться ребёнку, конечно же, невозможно», — закончил Вячеслав Гладков.
Пятеро белгородских выпускников получили сразу за два экзамена по 100 баллов
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Школьники#Учителя#Дети#ЕГЭ#Выпускники#Белгород#Дистанционное обучение#Отчёт Гладкова за 2023 год
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