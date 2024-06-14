52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Белгородским школьникам, которые учатся в приграничье на дистанционке, дали возможность закончить год без экзаменов, рассказал в отчёте о результатах работы регионального правительства Вячеслав Гладков.
Несмотря на это, многие выпускники всё же решили сдавать экзамены. Таких детей оказалось более 70%.
По результатам ЕГЭ, 52 ученика получили 100 баллов, ещё пятеро сдали на 100 баллов сразу две дисциплины, один из таких выпускников учился в Шебекинском городском округе.
«Конечно же, я хочу здесь выделить колоссальный труд наших учителей, потому что без учителя, без наставника раскрыться ребёнку, конечно же, невозможно», — закончил Вячеслав Гладков.