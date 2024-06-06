В России могут отменить ЕГЭ?

В комментарии для ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство готово обсуждать отмену ЕГЭ в том случае, если предложат «объективную и понятную альтернативу». В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава добавил, что законопроект об отмене ЕГЭ в том формате, в котором его предложили сейчас, Госдума, скорее всего, не поддержит, пишет издание «Подъём».