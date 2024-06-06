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Published Сегодня, 08:15

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Экзамены

В России могут отменить ЕГЭ?

6 июня 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Экзамены

Депутаты нескольких фракций Госдумы предложили отменить ЕГЭ

ЕГЭ предложили заменить итоговой годовой аттестацией. Законопроект должны внести в Госдуму 6 июня. Подробности выяснили «Известия».
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ЕГЭ

Депутаты предложили заменить Единый государственный экзамен на итоговую годовую аттестацию. Соответствующий законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму сегодня, 6 июня.

Авторами инициативы выступили фракции «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. В пояснительной записке авторы указали, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса, родителям приходится нанимать репетиторов.

Первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что нынешняя форма экзаменов не раскрывает творческий потенциал школьников.

«Если раньше на экзамене школьник мог показать преподавателю свои интеллектуальные способности или харизму, то сейчас он — просто цифра», — цитирует издание Яну Лантратову.

Также Лантратова добавила, что школьное обучение подчинено одной задаче — сдать ЕГЭ.

В комментарии для ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что его ведомство готово обсуждать отмену ЕГЭ в том случае, если предложат «объективную и понятную альтернативу». В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава добавил, что законопроект об отмене ЕГЭ в том формате, в котором его предложили сейчас, Госдума, скорее всего, не поддержит, пишет издание «Подъём».

К вопросу об отмене ЕГЭ вернулись в том числе после скандала, произошедшего в воронежской школе. Там выпускницам пришлось раздеваться на проверке перед экзаменом.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Госдума#Законопроект#Россия#Отмена
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