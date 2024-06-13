Пятеро белгородских выпускников получили сразу за два экзамена по 100 баллов

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Стали известны предварительные итоги сдачи ЕГЭ белгородскими школьниками. В этом году по 100 баллов получили 63 ребёнка. Причём пять человек заработали высший балл сразу за два экзамена.
Наши дети, конечно, самые лучшие. В тех условиях, в которых они готовятся к экзаменам, они не отказываются от сдачи экзаменов, хотя в приграничных районах такая возможность есть. Идут, сдают и сдают лучше всех. Мы гордимся вами, дорогие ребята.
Вячеслав Гладков
Ранее стало известно, что 25 человек получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и географии.