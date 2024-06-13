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63 школьника из Белгородской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

Пятеро белгородских выпускников получили сразу за два экзамена по 100 баллов

13 июня 2024, 06:40
Фото: 1MI

63 школьника из Белгородской области набрали 100 баллов на ЕГЭ

Пятеро детей получили высший балл сразу по двум предметам. Предварительные итоги сдачи экзаменов озвучил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Стали известны предварительные итоги сдачи ЕГЭ белгородскими школьниками. В этом году по 100 баллов получили 63 ребёнка. Причём пять человек заработали высший балл сразу за два экзамена.

Наши дети, конечно, самые лучшие. В тех условиях, в которых они готовятся к экзаменам, они не отказываются от сдачи экзаменов, хотя в приграничных районах такая возможность есть. Идут, сдают и сдают лучше всех. Мы гордимся вами, дорогие ребята.
Вячеслав Гладков

Ранее стало известно, что 25 человек получили 100 баллов на ЕГЭ по химии, литературе и географии.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Дети#ЕГЭ#Новости Белгорода#Результаты#Экзамены#Белгород#Вячеслав Гладков
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