Жители пострадавшего МКД в Шебекино смогут восстановиться в санаториях и детлагерях

На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили предоставление белгородцам возможности дополнительного отдыха. Вопрос касается жителей пострадавшего в Шебекино дома, часть которого обрушилась. Они смогут посетить пансионаты и санатории для отдыха и восстановления. Совместно с администрацией Шебекинского округа организуют посемейный обход, чтобы узнать, есть ли «желание и возможность», т. к. всё же «люди работают» и у них существуют другие обязанности. Желающим помогут и включат в списки по отправке в лечебные учреждения.