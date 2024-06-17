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Здоровье

Жители пострадавшего МКД в Шебекино смогут восстановиться в санаториях и детлагерях

17 июня 2024, 08:02
Фото: Kandinsky
Здоровье
На оперсовещании белгородского правительства обговорили план работ по составлению списка граждан, которые имеют желание и возможность отправиться в пансионаты и санатории, а также отправить своих детей в детские лагеря Крыма, Краснодарского края, «Бригантину „Белогорье“» и т. д.

На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили предоставление белгородцам возможности дополнительного отдыха. Вопрос касается жителей пострадавшего в Шебекино дома, часть которого обрушилась. Они смогут посетить пансионаты и санатории для отдыха и восстановления. Совместно с администрацией Шебекинского округа организуют посемейный обход, чтобы узнать, есть ли «желание и возможность», т. к. всё же «люди работают» и у них существуют другие обязанности. Желающим помогут и включат в списки по отправке в лечебные учреждения.

Кроме того, отдельное внимание получат дети из того же пострадавшего МКД. Родителям индивидуально предложат отправку детей на летний отпуск в «Бригантину „Белогорье“», а также в детские лагеря Крыма, Краснодарского края и т. д.

Также все пострадавшие в МКД по улице Железнодорожной находятся под наблюдением врачей. На данный момент при возникновении необходимости проводятся телемедицинские консультации. Далее, если того потребует ситуация, пострадавших направят на лечение в федеральные центры. Однако пока что все находятся в Белгородской области.

Жители пострадавших четырёх секций многоквартирного дома получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, прописанного в квартире. Однако получить выплаты смогут не только собственники жилплощади.

Жителям пострадавшего дома в Шебекино выплатят по 10 тысяч рублей
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