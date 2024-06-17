Жители пострадавшего МКД в Шебекино смогут восстановиться в санаториях и детлагерях

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
На сегодняшнем оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили предоставление белгородцам возможности дополнительного отдыха. Вопрос касается жителей пострадавшего в Шебекино дома, часть которого обрушилась. Они смогут посетить пансионаты и санатории для отдыха и восстановления. Совместно с администрацией Шебекинского округа организуют посемейный обход, чтобы узнать, есть ли «желание и возможность», т. к. всё же «люди работают» и у них существуют другие обязанности. Желающим помогут и включат в списки по отправке в лечебные учреждения.
Кроме того, отдельное внимание получат дети из того же пострадавшего МКД. Родителям индивидуально предложат отправку детей на летний отпуск в «Бригантину „Белогорье“», а также в детские лагеря Крыма, Краснодарского края и т. д.
Также все пострадавшие в МКД по улице Железнодорожной находятся под наблюдением врачей. На данный момент при возникновении необходимости проводятся телемедицинские консультации. Далее, если того потребует ситуация, пострадавших направят на лечение в федеральные центры. Однако пока что все находятся в Белгородской области.
Жители пострадавших четырёх секций многоквартирного дома получат по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, прописанного в квартире. Однако получить выплаты смогут не только собственники жилплощади.