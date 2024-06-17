Жителям пострадавшего дома в Шебекино выплатят по 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он давал поручение выверить списки и произвести выплату в размере 10 тысяч рублей собственникам пострадавшего дома в Шебекино. Речь идёт о жителях четырёх подъездов.
Региональный министр соцзащиты Елена Батанова сообщила, что министерство подготовило проект распоряжения правительства области, в котором предусматривается выплата по четырём секциям дома.
На сегодняшний день реестр жильцов подготовлен. Список направят в УМВД по Белгородской области для подтверждения регистрации. Выплаты поступят людям на этой неделе.
Глава региона добавил, что решение по выплатам власти принимают в соответствии с действующим законодательствам — средства получают люди с постоянной пропиской. Вместе с тем губернатор попросил по каждой квартире разобраться отдельно. На примере пострадавшего дома на улице Щорса в Белгороде, где среди жителей были инвалиды первой группы с временной пропиской, а также семьи из Шебекино, которые снимали жильё.