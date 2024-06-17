Жителям пострадавшего дома в Шебекино выплатят по 10 тысяч рублей

Глава региона добавил, что решение по выплатам власти принимают в соответствии с действующим законодательствам — средства получают люди с постоянной пропиской. Вместе с тем губернатор попросил по каждой квартире разобраться отдельно. На примере пострадавшего дома на улице Щорса в Белгороде, где среди жителей были инвалиды первой группы с временной пропиской, а также семьи из Шебекино, которые снимали жильё.