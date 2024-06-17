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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Жителям пострадавшего дома в Шебекино выплатят по 10 тысяч рублей

Жителям пострадавшего дома в Шебекино выплатят по 10 тысяч рублей

17 июня 2024, 06:41
Фото: 1MI
Речь идёт о собственниках квартир четырёх секций. Глава региона поручил рассмотреть каждую семью индивидуально, чтобы выплаты получили не только те, у кого есть постоянная регистрация.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, он давал поручение выверить списки и произвести выплату в размере 10 тысяч рублей собственникам пострадавшего дома в Шебекино. Речь идёт о жителях четырёх подъездов.

Региональный министр соцзащиты Елена Батанова сообщила, что министерство подготовило проект распоряжения правительства области, в котором предусматривается выплата по четырём секциям дома.

На сегодняшний день реестр жильцов подготовлен. Список направят в УМВД по Белгородской области для подтверждения регистрации. Выплаты поступят людям на этой неделе.

Глава региона добавил, что решение по выплатам власти принимают в соответствии с действующим законодательствам — средства получают люди с постоянной пропиской. Вместе с тем губернатор попросил по каждой квартире разобраться отдельно. На примере пострадавшего дома на улице Щорса в Белгороде, где среди жителей были инвалиды первой группы с временной пропиской, а также семьи из Шебекино, которые снимали жильё.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Прописка#Инвалиды#Шебекино#Губернатор#УМВД#Законодательство#Регистрация#Выплаты#Белгород#Региональный министр
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