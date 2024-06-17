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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Демонтаж в пострадавшем доме в Шебекино начнут на этой неделе

Демонтаж в пострадавшем доме в Шебекино начнут на этой неделе

17 июня 2024, 06:53
Фото: Соцсети
Об этом сообщил заместитель губернатора области Владимир Базаров. В настоящее время власти ждут окончательное заключение экспертизы.
Сюжет
Обстрел

По данным чиновника, заключение экспертизы по дому №18 на улице Железнодорожная в Шебекино, который пострадал в результате обстрела ВСУ, будет готово к среде, 19 июня. После этого начнутся демонтажные работы. С подрядчиком уже определились.

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, нужны проектные решения по демонтажу, стоимость и выделение денег из резервного фонда.

Просьба не затягивать этот вопрос, чтобы работы были выполнены максимально быстро.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что разрушенная часть дома в Шебекино не подлежит восстановлению, поэтому администрация начала оказывать помощь жителям в вывозе и хранении имущества.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Имущество#Шебекино#Белгород#Обстрел#Разрушение#Подрядчик#ВСУ#Экспертиза#Демонтаж#Военные действия#Резервный фонд
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