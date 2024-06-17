Демонтаж в пострадавшем доме в Шебекино начнут на этой неделе

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
По данным чиновника, заключение экспертизы по дому №18 на улице Железнодорожная в Шебекино, который пострадал в результате обстрела ВСУ, будет готово к среде, 19 июня. После этого начнутся демонтажные работы. С подрядчиком уже определились.
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, нужны проектные решения по демонтажу, стоимость и выделение денег из резервного фонда.
Просьба не затягивать этот вопрос, чтобы работы были выполнены максимально быстро.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что разрушенная часть дома в Шебекино не подлежит восстановлению, поэтому администрация начала оказывать помощь жителям в вывозе и хранении имущества.