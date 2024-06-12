Перед восстановлением обстрелянного дома в Шебекино проведут строительную экспертизу

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Пострадавший из-за ночного обстрела дом в городе Шебекино не будут восстанавливать до проведения строительной экспертизы, рассказал губернатор.
Во время обстрела снаряд попал в дом на улице Железнодорожной. Там погиб мужчина, ещё трое человек пострадало.
Пока Вячеслав Гладков и замглавы администрации округа Андрей Ноздрачёв обходили повреждённые дома, город попал под обстрел ещё раз. Одна женщина получила ранения.