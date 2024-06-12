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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Перед восстановлением обстрелянного дома в Шебекино проведут строительную экспертизу

Перед восстановлением обстрелянного дома в Шебекино проведут строительную экспертизу

12 июня 2024, 12:49
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков показал последствия обстрелов Шебекино. Сегодня там из-за атак ВСУ погиб один человек, ещё четверо получили ранения.

Пострадавший из-за ночного обстрела дом в городе Шебекино не будут восстанавливать до проведения строительной экспертизы, рассказал губернатор.

Во время обстрела снаряд попал в дом на улице Железнодорожной. Там погиб мужчина, ещё трое человек пострадало.

Пока Вячеслав Гладков и замглавы администрации округа Андрей Ноздрачёв обходили повреждённые дома, город попал под обстрел ещё раз. Одна женщина получила ранения.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Раненая женщина рассказала об утреннем обстреле Шебекино
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Дом#Шебекино#Губернатор#Снаряд#Раненые#Обстрел#Погибший#ВСУ#Поврежденные дома
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