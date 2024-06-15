Сегодня начнут проводить экспертизу обрушившегося дома в Шебекино

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Сегодня стало известно, что количество человек, погибших под завалами дома в Шебекино, который обрушился при атаке ВСУ, выросло до пяти человек — найдено тело одного из жителей, а также одна из пострадавших скончалась в больнице.
Жильцов пострадавшего и близлежащих подъездов переселят в места временного проживания. Как сообщали, после окончания поисково-спасательных работ дом пройдёт проверку специалистами, чтобы затем определить дальнейшие шаги по восстановлению.
Сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что работы окончены, а экспертизу начнут проводить с этого дня.
«Мы постараемся максимально быстро провести экспертизу, посмотреть перспективы восстановления жилого дома. Формируем списки пострадавших, формируем продуктовые наборы для тех, кто в этом нуждается. Организация выдачи будет через администрацию Шебекинского округа», — сообщил Вячеслав Гладков утром.
Ранее Дмитрий Песков высказался о происшествии Шебекино после атаки ВСУ. Представитель Кремля назвал обвал дома в Шебекино ещё одним неизбирательным обстрелом со стороны Украины.