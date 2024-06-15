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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Восстановительные работы

Сегодня начнут проводить экспертизу обрушившегося дома в Шебекино

15 июня 2024, 06:50
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Восстановительные работы
Вячеслав Гладков сообщил, что поисково-спасательные работы в обрушившемся при атаке ВСУ доме в Шебекино окончены, поэтому сегодня специалисты переходят к этапу экспертизы, чтобы узнать прогнозы по восстановлению МКД. Жителей также переселят в ПВР, как и проживающих в соседних подъездах дома.

Сегодня стало известно, что количество человек, погибших под завалами дома в Шебекино, который обрушился при атаке ВСУ, выросло до пяти человек — найдено тело одного из жителей, а также одна из пострадавших скончалась в больнице.

Жильцов пострадавшего и близлежащих подъездов переселят в места временного проживания. Как сообщали, после окончания поисково-спасательных работ дом пройдёт проверку специалистами, чтобы затем определить дальнейшие шаги по восстановлению.

Сегодня губернатор Белгородской области сообщил, что работы окончены, а экспертизу начнут проводить с этого дня.

«Мы постараемся максимально быстро провести экспертизу, посмотреть перспективы восстановления жилого дома. Формируем списки пострадавших, формируем продуктовые наборы для тех, кто в этом нуждается. Организация выдачи будет через администрацию Шебекинского округа», — сообщил Вячеслав Гладков утром.

Ранее Дмитрий Песков высказался о происшествии Шебекино после атаки ВСУ. Представитель Кремля назвал обвал дома в Шебекино ещё одним неизбирательным обстрелом со стороны Украины.

Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек
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