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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА

Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА

16 июня 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки на населённые пункты в Белгородской области. Под атаки беспилотников попало два села и город Шебекино.
Сюжет
Обстрел

Сразу несколько населённый пунктов попало под обстрел в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Три населённых пунктов атаковали дроны. Пострадавших во всех инцидентах нет.

В Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. После взрыва посекло кабину грузового автомобиля.

В селе Вязовое Краснояружского района тоже была атака беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство. В результате атаки в одном частном доме выбило окна.

Последняя атака, о которой рассказал губернатор Белгородской области, произошла в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. У транспортного средства повреждён капот.

Опасность атаки БПЛА объявили по всей Белгородской области
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Вячеслав Гладков#Обстрел#Атака#БПЛА
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