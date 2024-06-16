Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под атаку БПЛА

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сразу несколько населённый пунктов попало под обстрел в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Три населённых пунктов атаковали дроны. Пострадавших во всех инцидентах нет.
В Шебекино дрон-камикадзе атаковал предприятие. После взрыва посекло кабину грузового автомобиля.
В селе Вязовое Краснояружского района тоже была атака беспилотника. Дрон сбросил взрывное устройство. В результате атаки в одном частном доме выбило окна.
Последняя атака, о которой рассказал губернатор Белгородской области, произошла в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. У транспортного средства повреждён капот.