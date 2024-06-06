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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Беспилотники

Что сбили над Белгородской областью минувшей ночью?

6 июня 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ПВО за ночь уничтожила противокорабельную ракету «Нептун» и украинские БПЛА

Ночью ВСУ снова пытались атаковать регион. Попытки ударов пресекли дежурные средства ПВО. Под атакой оказались также Крым и Ростовская область, сообщает Минобороны РФ.

В ночь на 6 июня над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Над Крымом сбили 13 украинских БПЛА. В Ростовской области уничтожили одну противокорабельную ракету «Нептун».

Попытки атак ВСУ пресекли дежурные средства ПВО.

Напомним, что утром ВСУ сбросили с беспилотника взрывные устройства на сельхозпредприятие в селе Грузское Борисовского района. Раненых нет. Повреждены машины.

Ночью ВСУ также атаковали нефтебазу в Старооскольском горокруге. Загорелся один резервуар. Очаг оперативно потушили.

Сельхозпредприятие в белгородском приграничье попало под удар украинских БПЛА
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Крым#Новости Белгорода#Белгород#Ростовская область#СВО#Атака ВСУ#Система ПВО#БПЛА
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