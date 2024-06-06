Что сбили над Белгородской областью минувшей ночью?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В ночь на 6 июня над Белгородской областью уничтожили шесть беспилотников ВСУ. Над Крымом сбили 13 украинских БПЛА. В Ростовской области уничтожили одну противокорабельную ракету «Нептун».
Попытки атак ВСУ пресекли дежурные средства ПВО.
Напомним, что утром ВСУ сбросили с беспилотника взрывные устройства на сельхозпредприятие в селе Грузское Борисовского района. Раненых нет. Повреждены машины.
Ночью ВСУ также атаковали нефтебазу в Старооскольском горокруге. Загорелся один резервуар. Очаг оперативно потушили.