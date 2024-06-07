bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Электричка

Ограничения на двух маршрутах из Белгорода после атаки БПЛА продлили ещё на неделю

7 июня 2024, 15:03
Фото: 1MI
Электричка

Для двух электричек из Белгорода на неделю продлили ограничения

Изменения будут действовать до 17 июня, предупредили в региональном минтрансе. Ограничения ввели после того, как беспилотник атаковал пригородный поезд на одном из маршрутов.

Электричка по маршруту Белгород — Наумовка ещё неделю — до 17 июня — будет ездить до станции Толоконное. Ограничения продлили из-за оперативной обстановки.

Кроме того, пригородный поезд Белгород — Нежеголь пока не выйдет на маршрут. Напомним, что ограничения ввели после атаки ВСУ на указанную электричку.

Происшествие случилось 22 мая. Повреждения тогда получили ж/д пути и контактная сеть. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, пассажиров в электропоезде не было.

Дачникам предлагают на время ограничений воспользоваться автобусом №116Б, следующим по маршруту Шебекино — Графовка — Белгород (с заездом в Безлюдовку).

В Белгородской области остановили движение одного из пригородных поездов
Узнать подробнее
Читайте также:
Украинский беспилотник атаковал электричку под БелгородомБелгородцы смогут до конца октября ездить на некоторых электричках с большой скидкойНа электричке в Лиски: в апреле белгородцы смогут воспользоваться новым поездом
#Общество#Белгородская область#Нежеголь#Новости Белгорода#Ограничения#Электропоезд#Электричка#Белгород#Наумовка
Подпишитесь
Приговор директору цемзавода Эдуарду Андросову озвучили в белгородском суде
Сегодня, 14:00
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Популярный среди белгородцев пляж закрыли для отдыха и купания
Сегодня, 14:17
Директором белгородской компании заинтересовались в центральном СК
Сегодня, 14:04
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"