Ограничения на двух маршрутах из Белгорода после атаки БПЛА продлили ещё на неделю

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Электричка по маршруту Белгород — Наумовка ещё неделю — до 17 июня — будет ездить до станции Толоконное. Ограничения продлили из-за оперативной обстановки.
Кроме того, пригородный поезд Белгород — Нежеголь пока не выйдет на маршрут. Напомним, что ограничения ввели после атаки ВСУ на указанную электричку.
Происшествие случилось 22 мая. Повреждения тогда получили ж/д пути и контактная сеть. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, пассажиров в электропоезде не было.
Дачникам предлагают на время ограничений воспользоваться автобусом №116Б, следующим по маршруту Шебекино — Графовка — Белгород (с заездом в Безлюдовку).