Сельхозпредприятие в белгородском приграничье попало под удар украинских БПЛА

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:47
ВСУ атаковали сельхозпредприятие, которое находится в Грузском в Борисовском районе. По территории ударили беспилотниками — с них сбросили взрывные устройства.
Повреждены машины. Одна загорелась, вторая серьёзно пострадала. Раненых среди мирных жителей нет.
К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ также атаковали нефтебазу в Старооскольском горокруге. В результате взрыва загорелся один из резервуаров.
А прошедшим вечером взрывы прогремели в Белгороде. Повреждены кровли многоквартирного и частного домов, осколками посекло машину. Пострадавших среди мирных жителей не было.