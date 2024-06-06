bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

ВСУ ударили беспилотниками по с/х предприятию в Грузском в Белгородской области

Сельхозпредприятие в белгородском приграничье попало под удар украинских БПЛА

6 июня 2024, 04:43
Фото: 1MI

ВСУ ударили беспилотниками по с/х предприятию в Грузском в Белгородской области

С беспилотников сброшены взрывные устройства — одно авто загорелось, второе сильно повреждено. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали сельхозпредприятие, которое находится в Грузском в Борисовском районе. По территории ударили беспилотниками — с них сбросили взрывные устройства.

Повреждены машины. Одна загорелась, вторая серьёзно пострадала. Раненых среди мирных жителей нет.

К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ также атаковали нефтебазу в Старооскольском горокруге. В результате взрыва загорелся один из резервуаров.

А прошедшим вечером взрывы прогремели в Белгороде. Повреждены кровли многоквартирного и частного домов, осколками посекло машину. Пострадавших среди мирных жителей не было.

Дроном-камикадзе атаковали нефтебазу в Белгородской области: произошли взрыв и пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина получил ранения при обстреле белгородского сельхозпредприятияПробиты кровли и стены: белгородское сельхозпредприятие пострадало от обстрела ВСУВСУ дважды за день атаковали беспилотником белгородское сельхозпредприятие
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятие#Приграничье#Грузское#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Чиновник в белгородском приграничье пострадал после атаки дрона-камикадзе
Сегодня, 09:36
Белгородские школьницы 13 и 14 лет забеременели в лагерях? Что говорят в прокуратуре
Сегодня, 07:33
«Это не 1 млрд рублей»: почему на дверях подвалов в Белгороде нет контроллеров?
Сегодня, 07:02
Дроном-камикадзе атаковали нефтебазу в Белгородской области: произошли взрыв и пожар
Сегодня, 04:14
Уроки целомудрия в школах: готовы ли педагоги и какие существуют риски?
Сегодня, 06:33
Империя Зотова наносит ответный удар: Ковалёва блокирует сделку внутри «Русагро»?
Сегодня, 09:29
"