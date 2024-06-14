Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В апреле 2024 года «Ассоциация поставщиков и производителей» России посчитала стоимость продуктовых корзин по всей России. Продукты в Белгородской области оказались самыми дешёвыми практически во всей стране, регион удалось обогнать только Мордовии. Там набор продуктов обошёлся в 4991,1 рубля, а в Белгородской области — 5052,7 рубля.
В среднем в России продуктовая корзина стоила 6110,9 рубля. Её стоимость с начала года увеличилась на 1,5%.
Состав продуктовой корзины формирует Росстат, а нужна она, в общем, для мониторинга цен. В неё входит: баранина, говядина, свинина, мясо курицы, рыба, сельдь, масло сливочное и подсолнечное, маргарин, молоко, сметана, творог, сыр, яйца, сахар, хлеб пшеничный и ржаной, а также хлебобулочные изделия, мука, рис, пшено, горох, макароны, картофель, капуста, морковь, огурцы, лук, яблоки, печенье, карамель, чай, соль и приправы. Всего 33 позиции.
Редакция Бел.Ру усомнилась в реальности этих цифр и решила проверить, а во сколько на самом деле обойдётся продуктовая корзина белгородцам, если покупать товары в ближайших к дому магазинах. Конечно, мы не знаем всех тонкостей подсчёта этой статистики и подробностей, какие конкретно наименования и виды того же мяса туда входят, но считаем, что смогли представить более-менее объективную картину. Плюс цены меняются едва ли не каждый день — и не всегда в сторону увеличения. Поэтому если вы купите эти же продукты сегодня, вам они могут обойтись чуть дороже или дешевле.
Журналисты начали с магазина «Магнит». Сеть достаточно широкая, да и завлекает ценниками «социальная цена». Вопрос качества и вкуса таких продуктов — тема для отдельного изучения, но то, что они стоят дешевле, и порой прилично, других — факт. Так что можно найти по такой «вкусной» цене?
Например, в месяц по данным, которые считает Росстат, человеку необходимо почти 1,2 кг рыбы. Минтай мы нашли по 229,99. В месяц получится на 268,32 рубля. А картошки необходимо аж 12,5 кг. Она выйдет в 537 рублей на месяц. Хлеб предлагают употреблять в количестве 16 кг на взрослого человека. Выходит это на 730 рублей в месяц на хлеб из ржаной и пшеничной муки.
Зачем так много и почему именно столько — отдельный разговор, к которому мы вернёмся позже.
При этом в «Пятёрочке» овощи мы смогли найти дешевле, чем в «Магните». Тот же картофель вышел на 281 рубль, что почти в два раза меньше, чем «социальная цена» другой сети на день «контрольной закупки». Морковь в «Магните» вышла на 180 рублей, а в «Пятёрочке» — на 75 рублей. А огурцы, наоборот, — на 60 копеек дешевле обошлись в «красном» супермаркете.
Чаще всего самыми дешёвыми получаются продукты собственных брендов магазинов — «Моя цена» в «Магните» и «Красная цена» в «Пятёрочке». Так, макароны этих брендов на месяц выйдут в 24 рубля и 21 рубль соответственно.
В продуктовую корзину входят также три вида мяса, курица и рыба. Если последние два и свинину в сетевых магазинах встретить можно, то с бараниной и говядиной придётся постараться. Даже если говядина находилась, то это были стейки. Это довольно дорогое мясо, да и считают в Росстате мясо на кости — оно дешевле.
В поисках мяса журналистка Бел.Ру отправилась в ТЦ «Семейный», который технически можно назвать рынком, да и мясных лавок там в достатке.
Предложений по говядине не так много. На одной из ярмарок мы нашли телятину с костью за 650 рублей за килограмм и решили включить в нашу корзину. Это мясо более постное, чем говядина, для здоровья, говорят, полезнее.
С бараниной и тут всё сложнее. Как рассказала одна из продавщиц мясной лавки журналистке Бел.Ру, это мясо очень быстро разбирают и за ним надо приходить с утра. За один кг бараньей ноги тут просят 650 рублей, а в закупке оно выходит на 600 рублей, поделилась сотрудница лавки.
По данным Росстата, в месяц человеку нужно всего 150 грамм баранины — это 97 рублей в месяц по цене на рынке.
Свинины тоже нужно немного — 330 грамм. В сетевых магазинах может выйти на 93 рубля, а на рынке — в 110 рублей.
Исключением из сетевых магазинов стали «Перекрёсток» и «Метро», тут все виды мяса найти можно, но в Белгороде этих магазинов всего по одному. Поэтому назвать их доступными каждому горожанину сложно. Говяжий окорок в «Метро» на месяц можно приобрести на 937 рублей. А баранину для плова в «Перекрёстке» — за 137 в пересчёте на месяц. Дешевле можно было найти рёбра или гуляш, но можно ли назвать это полноценным мясом — вопрос. Варианты, которые были использованы для подсчётов, это, на наш взгляд, лучшее соотношение количества мяса к цене.
Рыбу тоже оказалось дешевле покупать на рынке: тут охлажденный минтай можно купить за 215 рублей на месяц.
В итоге, если не выбираться на рынок с утра, а купить всё в супермаркетах «Магнит» и «Пятёрочка», а за мясом и рыбой дойти до рынка, то продуктовая корзина на месяц выйдет в 4759,78 рубля, что даже на пару сотен дешевле, чем в данных Руспродсоюза за апрель 2024 года.
С подробными цифрами можно ознакомиться на иллюстрациях.
Журналистка Бел.Ру пообщалась с диетологом Александром Четвериковым о том, можно ли считать этот набор продуктов полноценным и что необходимое забыли добавить в корзину в Росстате.
Почти всех продуктов, по нормам потребления Минздрава, в продуктовой корзине не хватает.
Молоко в достатке — 9 литров Минздрава и 9,17 литров Росстата, а вот молочных продуктов не хватает аж на 17 литров в пересчёте на молоко.
Говядины меньше на почти 500 грамм, баранины — на 100 грамм, а свинины — на целых 1,2 кг. Курицы и другой птицы тоже предлагают меньше нормы в два раза.
Но пожалуй, самая большая нехватка — фрукты. По нормам Минздрава, мы должны есть виноград, цитрусовые, косточковые, яблоки, груши и даже сухофрукты каждый месяц. В продуктовой корзине есть только яблоки. Да и их вместо «минздравовских» 4,17 кг всего 1,55 кг в месяц.
По рекомендациям Минздрава, в год человек должен есть 100 кг фруктов, а диетолог Александр Четвериков рекомендует даже больше — около 140 кг в год, чтобы получать необходимые витамины и микроэлементы.
По словам врача, не хватает в рекомендации Минздрава и растительного масла — его нужно употреблять по 1 литру в месяц, эксперт считает, что это мало. Хотя в продуктовой корзине и того меньше — всего 0,53 литров в месяц.
За то в корзину входит 12,5 кг картофеля в месяц, что на 4 кг больше, чем рекомендует Минздрав. Больше и бобовых — на 360 грамм. А пшённой крупы больше на 330 грамм.
При этом некоторых круп вообще нет в продуктовой корзине: гречки, манки и овсянки.
Редакция Бел.Ру обратилась и к Белгородстату, чтобы узнать, какие именно бренды и виды продуктов считают в Белгородской области.
К сожалению, точные статистические данные ведомство предоставить не может, потому что они не разглашаются.
Перечень формируется по различным характеристикам: производитель, бренд, марка, модель, артикул, дополнительные качественные характеристики (например, сорт или жирность) и других. После этого выбираются и фиксируются цены в каждом товаре-представителе, которые и входят в статистику.
Рассматривают как отечественные, так и импортные продукты. А собирают статистику в трёх городах области: Белгороде, Старом Осколе и Губкине.
Помимо магазинов, специалисты Белгородстата анализируют цены на рынках, магазинах с доставкой, регулярных ярмарках и палатках, которыми владеют как юридические, так и физические лица.
Последний раз состав потребительской и входящей в неё продуктовой корзины менялся в 2022 году.
Как объясняет ведомство, сейчас минимальный набор продуктов питания считается для того, чтобы отслеживать межрегиональные цены, а также, что набор и количество продуктов условные и не отражают реальный объём потребления людьми.
«Используемые в расчётах веса являются условными и не ставят задачи отразить реальные объемы потребления товаров в данный момент времени. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в него», — ответили в Белгородстате.
Если есть большое желание ходить по рынкам и искать, где дешевле, то и на корзину продуктов в Белгороде можно купить «с дисконотом» относительно статистической. По специальным ценам у сетевиков некоторые продукты стоят значительно дешевле аналогов, что и позволило нам собрать корзину дешевле.
Другое дело, что Минздрав считает, что такой «холодильник» не может покрыть базовые потребности человека. Эксперты и вовсе говорят, что даже по таким рекомендациям всего полезного не наберёшься.
Хотя и Росстат не считает свой минимальный продуктовый набор реальным отражением потребления россиян.
Подсчёты — условные, жизнь — реальная, а цены — нереальные? Судить вам.