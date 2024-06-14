Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?

Редакция Бел.Ру усомнилась в реальности этих цифр и решила проверить, а во сколько на самом деле обойдётся продуктовая корзина белгородцам, если покупать товары в ближайших к дому магазинах. Конечно, мы не знаем всех тонкостей подсчёта этой статистики и подробностей, какие конкретно наименования и виды того же мяса туда входят, но считаем, что смогли представить более-менее объективную картину. Плюс цены меняются едва ли не каждый день — и не всегда в сторону увеличения. Поэтому если вы купите эти же продукты сегодня, вам они могут обойтись чуть дороже или дешевле.