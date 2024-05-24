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В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен

В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен

24 мая 2024, 07:10
Фото: 1MI
Прокуратура обнаружила, что магазины продавали молоко и муку с завышенной ценовой надбавкой.

Прокуратура Белгорода провела мониторинг цен на социально значимые товары. Во время проверки в сети магазинов «Магнит» была обнаружена молочная продукция «Авида» с торговой надбавкой 28,81% от цены производителя. При том, что максимально допустимая торговая надбавка составляет 12%.

Также прокуратура установила факт реализации в магазинах «Пятёрочка» хлебопекарной муки АО «КХП Старооскольский» с наценкой 42% при норме — 15%.

По фактам нарушений в отношении владельцев торговых сетей — АО «Тандер» и ООО «Агроторг» были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.6. КоАП РФ (Завышение установленных надбавок (наценок) к ценам). Материалы направили для рассмотрения в областной Роспотребнадзор.

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#Алина Харина#Общество#Пятёрочка#Прокуратура#Молоко#Цены#Новости Белгорода#Мука#Белгород#Магнит
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