В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
Прокуратура Белгорода провела мониторинг цен на социально значимые товары. Во время проверки в сети магазинов «Магнит» была обнаружена молочная продукция «Авида» с торговой надбавкой 28,81% от цены производителя. При том, что максимально допустимая торговая надбавка составляет 12%.
Также прокуратура установила факт реализации в магазинах «Пятёрочка» хлебопекарной муки АО «КХП Старооскольский» с наценкой 42% при норме — 15%.
По фактам нарушений в отношении владельцев торговых сетей — АО «Тандер» и ООО «Агроторг» были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.6. КоАП РФ (Завышение установленных надбавок (наценок) к ценам). Материалы направили для рассмотрения в областной Роспотребнадзор.