В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен

Прокуратура Белгорода провела мониторинг цен на социально значимые товары. Во время проверки в сети магазинов «Магнит» была обнаружена молочная продукция «Авида» с торговой надбавкой 28,81% от цены производителя. При том, что максимально допустимая торговая надбавка составляет 12%.