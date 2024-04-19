Уступаем только Мордовии: белгородская продуктовая корзина оказалась самой дешёвой

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Белгородская область попала в число двух регионов с самыми дешёвыми продуктами. Подсчёты представил Руспродсоюз.
Продуктовая корзина обойдётся белгородцам в 5052,7 рубля. В набор входят 33 продукта: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, крупы, сахар, мука, хлеб, фрукты и овощи.
Дешевле, чем в Белгородской области, продуктовая корзина оказалась только в Мордовии. Там её стоимость составила 4991,1 рубля.
Самые дорогие продукты можно купить на Чукотке. Продуктовая корзина в среднем здесь стоит 15 243,4 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге продовольственные наборы обойдутся в 7336,3 рубля и 6995,4 рубля соответственно.
В среднем в РФ стандартная продуктовая корзина стоит 6110,9 рубля. С начала года сумма увеличилась на 1,5%.