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Published Сегодня, 12:39

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Продукты

Уступаем только Мордовии: белгородская продуктовая корзина оказалась самой дешёвой

19 апреля 2024, 12:39
Фото: 1MI
Продукты

Продуктовая корзина в Белгородской области оказалась одной из самых дешёвых

Её стоимость в регионе составляет чуть более 5 тыс. рублей. В корзину вошли 33 продукта, в том числе мясо, рыба, хлеб, молочные продукты, крупы. Самый дорогой набор оказался на Чукотке, пишут «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.

Белгородская область попала в число двух регионов с самыми дешёвыми продуктами. Подсчёты представил Руспродсоюз.

Продуктовая корзина обойдётся белгородцам в 5052,7 рубля. В набор входят 33 продукта: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, крупы, сахар, мука, хлеб, фрукты и овощи.

Дешевле, чем в Белгородской области, продуктовая корзина оказалась только в Мордовии. Там её стоимость составила 4991,1 рубля.

Самые дорогие продукты можно купить на Чукотке. Продуктовая корзина в среднем здесь стоит 15 243,4 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге продовольственные наборы обойдутся в 7336,3 рубля и 6995,4 рубля соответственно.

В среднем в РФ стандартная продуктовая корзина стоит 6110,9 рубля. С начала года сумма увеличилась на 1,5%.

Цены на продукты в Белгородской области не завышены?
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Продуктовая корзина#Продукты#Новости Белгорода#Белгород#Руспродсоюз
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