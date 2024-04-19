Уступаем только Мордовии: белгородская продуктовая корзина оказалась самой дешёвой

Продуктовая корзина в Белгородской области оказалась одной из самых дешёвых

Её стоимость в регионе составляет чуть более 5 тыс. рублей. В корзину вошли 33 продукта, в том числе мясо, рыба, хлеб, молочные продукты, крупы. Самый дорогой набор оказался на Чукотке, пишут «Известия» со ссылкой на Руспродсоюз.