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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Для родственников пострадавших при обрушении дома в Шебекино открыли горячую лин

Как можно узнать о состоянии пострадавших при обрушении дома в Шебекино родственников

14 июня 2024, 14:28
Фото: соцсети

Для родственников пострадавших при обрушении дома в Шебекино открыли горячую лин

В министерстве здравоохранения сообщили, по какому телефону можно узнать о состоянии пострадавших.
Сюжет
Обстрел

На данный момент число пострадавших при обрушении дома в Шебекино после обстрела со стороны Украины составляет пять человек.

Глава регионального минздрава Андрей Иконников сообщил, что для родственников пострадавших организовали круглосуточную горячую линию. О том, как чувствуют себя родные и близкие, можно узнать по телефону 89092081283.

Предположительно, Шебекино обстреливали с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». На месте работают спасатели, на момент публикации из дома вызволили восемь человек.

Все оперативные новости о происшествии вы можете узнать в сюжете Бел.Ру, а также в нашем канале в Telegram.

Ещё четверых человек спасли в обрушившемся после обстрела Шебекино доме
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