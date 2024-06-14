Как можно узнать о состоянии пострадавших при обрушении дома в Шебекино родственников

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
На данный момент число пострадавших при обрушении дома в Шебекино после обстрела со стороны Украины составляет пять человек.
Глава регионального минздрава Андрей Иконников сообщил, что для родственников пострадавших организовали круглосуточную горячую линию. О том, как чувствуют себя родные и близкие, можно узнать по телефону 89092081283.
Предположительно, Шебекино обстреливали с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». На месте работают спасатели, на момент публикации из дома вызволили восемь человек.
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