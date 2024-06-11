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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

Пляж

Какие пляжи в Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора?

11 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI
Пляж

Три пляжа в Белгороде признали непригодными для отдыха

Роспотребнадзор обнаружил нарушения на трёх пляжах города, сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Что именно не устроило проверяющих?

Проверку Роспотребнадзора не прошли пляж на Белгородском водохранилище, Речной пляж на реке Северский Донец и Везельский — на реке Везёлке. В пробах воды обнаружили микробиологические загрязнения и несоответствия санитарно-химическим показателям.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов подписал распоряжение об очистке городских пляжей. Работы по санитарной чистке берега и дна водоёмов от мусора должны были закончиться 15 мая.

Добавим, что ранее стало известно, что для отдыха на воде не откроют ещё один пляж. Речь идёт об «Островке». Соответствующее решение принял арендатор территории, рассказала глава Белгородского района Анна Куташова.

Кроме того, белгородцы ранее попросили проверить водоёмы на пляжах на наличие опасных предметов. Нередко после обстрелов обломки сбитых снарядов летят прямо в воду.

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#Евгения Литовченко#Город#Белгородская область#Роспотребнадзор#Пляж#Новости Белгорода#Белгород
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