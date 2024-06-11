Какие пляжи в Белгороде не прошли проверку Роспотребнадзора?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Проверку Роспотребнадзора не прошли пляж на Белгородском водохранилище, Речной пляж на реке Северский Донец и Везельский — на реке Везёлке. В пробах воды обнаружили микробиологические загрязнения и несоответствия санитарно-химическим показателям.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов подписал распоряжение об очистке городских пляжей. Работы по санитарной чистке берега и дна водоёмов от мусора должны были закончиться 15 мая.
Добавим, что ранее стало известно, что для отдыха на воде не откроют ещё один пляж. Речь идёт об «Островке». Соответствующее решение принял арендатор территории, рассказала глава Белгородского района Анна Куташова.
Кроме того, белгородцы ранее попросили проверить водоёмы на пляжах на наличие опасных предметов. Нередко после обстрелов обломки сбитых снарядов летят прямо в воду.