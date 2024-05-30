Спасательную вышку посекло осколками снарядов на пляже «Берега» в Белгороде

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Эдуард Гудыменко отметил, что в Белгороде сохраняется непростая оперативная обстановка. Несмотря на готовность спасателей к купальному сезону, полную безопасность сотрудники пляжа гарантировать не могут. Тем более, что ранее весной здесь был прилёт.
«Вы видите, как трансформировалась наша спасательная вышка. Которая, кстати, посечена осколками: есть кое-где царапины. Это говорит о том, что здесь небезопасно», — рассказал начальник водно-спасательной станции.
Всего, как сообщил Гудыменко, по пляжу было четыре «прилёта», два из которых — в воду. Один из них случился в начале марта: снаряд угодил в воду и пробил лёд. Второе попадание было уже в апреле.
Сколы от снарядов можно заметить на нашем видео:
Начальник водно-спасательной станции управления ГО ЧС Белгорода Эдуард Гудыменко рассказал, как пляжи Белгорода готовятся к летнему сезону в условиях непростой оперативной обстановки. Центральный пляж «Берега» откроется 1 июня.