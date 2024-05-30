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Спасательную вышку посекло осколками снарядов на пляже «Берега» в Белгороде

Спасательную вышку посекло осколками снарядов на пляже «Берега» в Белгороде

30 мая 2024, 14:34
Фото: Bel.ru
Начальник водно-спасательной станции управления ГО ЧС Белгорода Эдуард Гудыменко рассказал, что на пляже «Берега» в Белгороде осколки посекли спасательную вышку. Произошло это ранее весной.

Эдуард Гудыменко отметил, что в Белгороде сохраняется непростая оперативная обстановка. Несмотря на готовность спасателей к купальному сезону, полную безопасность сотрудники пляжа гарантировать не могут. Тем более, что ранее весной здесь был прилёт.

«Вы видите, как трансформировалась наша спасательная вышка. Которая, кстати, посечена осколками: есть кое-где царапины. Это говорит о том, что здесь небезопасно», — рассказал начальник водно-спасательной станции.

Всего, как сообщил Гудыменко, по пляжу было четыре «прилёта», два из которых — в воду. Один из них случился в начале марта: снаряд угодил в воду и пробил лёд. Второе попадание было уже в апреле.

Сколы от снарядов можно заметить на нашем видео:

Начальник водно-спасательной станции управления ГО ЧС Белгорода Эдуард Гудыменко рассказал, как пляжи Белгорода готовятся к летнему сезону в условиях непростой оперативной обстановки. Центральный пляж «Берега» откроется 1 июня.

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