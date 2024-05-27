Всё-таки успеют? Купальный сезон может начаться на всех белгородских пляжах

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В настоящее время к началу купального сезона в 2024 году в Белгородской области готовы 115 пляжей. Однако летом откроют 124 точки: в оставшихся девяти либо ещё не набрали нужное количество спасателей, либо не поступили заявления-декларации, отметил в ходе еженедельного оперативного совещания начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.
На сегодняшний день на всех пляжах завершают подготовительные работы: обновляется песок, устанавливаются стенды, буйки, биотуалеты и душевые.
Кроме того, на всех пляжах установили 68 модульных укрытий.
В последний раз о готовности пляжей к купального сезону чиновник отчитается 30 мая.
Напомним, что ещё 13 мая предполагалось, что к началу купального сезона не успеют подготовить все пляжи: тогда готовы были только 84.