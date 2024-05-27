Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Купальный сезон начнётся на 124 пляжах Белгородской области

Всё-таки успеют? Купальный сезон может начаться на всех белгородских пляжах

27 мая 2024, 15:12
Фото: 1MI

Купальный сезон начнётся на 124 пляжах Белгородской области

На сегодняшний день подготовку заканчивают девять пляжей из 124. Об их готовности к началу купального сезона отчитался начальник управления безопасности Белгородской области во время еженедельного оперативного совещания.

В настоящее время к началу купального сезона в 2024 году в Белгородской области готовы 115 пляжей. Однако летом откроют 124 точки: в оставшихся девяти либо ещё не набрали нужное количество спасателей, либо не поступили заявления-декларации, отметил в ходе еженедельного оперативного совещания начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.

На сегодняшний день на всех пляжах завершают подготовительные работы: обновляется песок, устанавливаются стенды, буйки, биотуалеты и душевые.

Скриншот презентации с готовностью пляжейСкриншот презентации с готовностью пляжей
Скриншот презентации с готовностью пляжей
Фото: еженедельное оперативное совещание областного правительства

Кроме того, на всех пляжах установили 68 модульных укрытий.

В последний раз о готовности пляжей к купального сезону чиновник отчитается 30 мая.

Укрытия на территориях пляжейУкрытия на территориях пляжей
Укрытия на территориях пляжейУкрытия на территориях пляжей
Укрытия на территориях пляжейУкрытия на территориях пляжей
Укрытия на территориях пляжей
Фото: еженедельное оперативное совещание областного правительства

Напомним, что ещё 13 мая предполагалось, что к началу купального сезона не успеют подготовить все пляжи: тогда готовы были только 84.

«Вряд ли успеют»: купальный сезон под вопросом в четырёх районах Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Символ пляжа «Берега»: в официальных сетях пляжа рассказали, как спасали чайку ТаюНа благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублейБелгородцев просят завтра несколько часов не посещать пляжи
#Александра Склярова#Белгородская область#Купальный сезон#Белгород#Пляжи
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Сегодня, 11:07
Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода
Сегодня, 15:24
«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела
Сегодня, 14:53
В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона
Сегодня, 13:31
Самые влиятельные женщины Белгородской области
Сегодня, 12:09
"