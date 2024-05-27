Всё-таки успеют? Купальный сезон может начаться на всех белгородских пляжах

В настоящее время к началу купального сезона в 2024 году в Белгородской области готовы 115 пляжей. Однако летом откроют 124 точки: в оставшихся девяти либо ещё не набрали нужное количество спасателей, либо не поступили заявления-декларации, отметил в ходе еженедельного оперативного совещания начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.