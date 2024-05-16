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Published Сегодня, 11:41

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Клещ

Белгородцев просят завтра несколько часов не посещать пляжи

16 мая 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Клещ

Пляжи Белгорода обработают от клещей

В пятницу, 17 мая, в Белгороде проведут обработку пляжей от клещей. Расписание сообщила мэрия.

На завтра, 17 мая, запланирована обработка от клещей на пляжах Белгорода. Работы будут проводиться по следующему расписанию:

  • пляж на ул. Корочанской — с 8:00 до 11:00,
  • ул. Северо-Донецкая — с 11:00 до 12:00,
  • ул. Везельская — с 12:30 до 13:30,
  • ул. Донецкая — с 14:00 до 15:00,
  • ул. Речная — с 15:30 до 16:00,
  • ул. Песчаная — с 16:30 до 17:30.

Отмечается, что применяемый препарат не представляет опасности для людей и теплокровных животных. Вместе с тем не рекомендуется находиться на обрабатываемых территориях в указанное время, а также в течение трёх часов после обработки.

С начала весны клещи укусили более 300 белгородцев, более 100 пострадавших — дети.

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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Клещи#Новости Белгорода#Белгород#Обработка#Пляжи
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