Белгородцев просят завтра несколько часов не посещать пляжи

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
На завтра, 17 мая, запланирована обработка от клещей на пляжах Белгорода. Работы будут проводиться по следующему расписанию:
Отмечается, что применяемый препарат не представляет опасности для людей и теплокровных животных. Вместе с тем не рекомендуется находиться на обрабатываемых территориях в указанное время, а также в течение трёх часов после обработки.
С начала весны клещи укусили более 300 белгородцев, более 100 пострадавших — дети.