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Животные

Символ пляжа «Берега»: в официальных сетях пляжа рассказали, как спасали чайку Таю

25 мая 2024, 17:21
Фото: 1MI
Животные

В Telegram-канале пляжа «Берега» рассказали историю символа пляжа — чайки Таи

У пляжа «Берега» в Белгороде появился Telegram-канал. Там рассказали об история чайки Таи, которую спасли орнитологи и вылечили, после чего она вернулась к своей стае на пляже. Птица стала символом пляжа «Берега»,
Сюжет
Зоопарк

У белгородского пляжа «Берега» появился собственный Telegram-канал. В одном из постов белгородцев познакомили с чайкой по кличке Тая, которая стала символом пляжа.

Её забрали выходили орнитологи Белгорода, когда та в прошлом году с повреждённой лапкой показалась на пляже «Берега»:

«Чайку тяжело было поймать, чтобы оказать ей помощь, однако спустя несколько попыток специалистам удалось это сделать», — делятся в посте.

Специалисты-орнитологи из зоопарка Белгорода всё же поймали шуструю птицу с ранением и вылечили. А после чайка вернулась в свою стаю, которая часто бывает на пляже.

Ранее журналистка Бел.Ру отправилась на прогулку в парк «Берега» вдоль реки Северный Донец, работы над которым практически закончили. Наша журналистка выяснила, что белгородцы смогут увидеть на прогулках там, каким активным отдыхом можно будет заняться.

Чайка ТаяЧайка Тая
Чайка Тая
Фото: Канал пляжа «Берега»
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Зоопарк#Пляж#Новости Белгорода#Белгород
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