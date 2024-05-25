Символ пляжа «Берега»: в официальных сетях пляжа рассказали, как спасали чайку Таю

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
У белгородского пляжа «Берега» появился собственный Telegram-канал. В одном из постов белгородцев познакомили с чайкой по кличке Тая, которая стала символом пляжа.
Её забрали выходили орнитологи Белгорода, когда та в прошлом году с повреждённой лапкой показалась на пляже «Берега»:
«Чайку тяжело было поймать, чтобы оказать ей помощь, однако спустя несколько попыток специалистам удалось это сделать», — делятся в посте.
Специалисты-орнитологи из зоопарка Белгорода всё же поймали шуструю птицу с ранением и вылечили. А после чайка вернулась в свою стаю, которая часто бывает на пляже.
Ранее журналистка Бел.Ру отправилась на прогулку в парк «Берега» вдоль реки Северный Донец, работы над которым практически закончили. Наша журналистка выяснила, что белгородцы смогут увидеть на прогулках там, каким активным отдыхом можно будет заняться.