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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Пляж

Пляжи в Белгороде готовят к началу купального сезона

1 апреля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Пляж
Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов. Пляжи очистят от мусора, дно обследуют водолазы.

В мэрии утвердили план мероприятий по обеспечению безопасности и укреплению правопорядка на водоёмах в Белгороде в период нового купального сезона. Специалисты начинают готовить к открытию пляжи на улицах Северо-Донецкой, Корочанской, Песчаной, Речной, Донецкой и Везельской.

До 15 мая на пляжах проведут работы по санитарной очистке берега от мусора. До 3 мая водолазы должны обследовать и очистить дно водоёмов. На период купального сезона на пляжах установят спасательные посты. На территориях также появятся информационные стенды.

Напомним, что в Белгородской области работает 124 пляжа. Часть пляжей находится в 20-километровой зоне от границы. На этих участках планируют обеспечить максимальные условия безопасности.

В Белгородской области в «красной зоне» находится более половины пляжей
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#Город#Водолазы#Новости Белгорода#Купальный сезон#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Пляжи
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