Пляжи в Белгороде готовят к началу купального сезона

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В мэрии утвердили план мероприятий по обеспечению безопасности и укреплению правопорядка на водоёмах в Белгороде в период нового купального сезона. Специалисты начинают готовить к открытию пляжи на улицах Северо-Донецкой, Корочанской, Песчаной, Речной, Донецкой и Везельской.
До 15 мая на пляжах проведут работы по санитарной очистке берега от мусора. До 3 мая водолазы должны обследовать и очистить дно водоёмов. На период купального сезона на пляжах установят спасательные посты. На территориях также появятся информационные стенды.
Напомним, что в Белгородской области работает 124 пляжа. Часть пляжей находится в 20-километровой зоне от границы. На этих участках планируют обеспечить максимальные условия безопасности.