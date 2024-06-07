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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Пляж

Популярный среди белгородцев пляж закрыли для отдыха и купания

7 июня 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Пляж

Под Белгородом закрыли пляж

Соответствующее объявление разместили на территории пляжа. Решение принял арендатор территории, сообщила глава Белгородского района Анна Куташова.

Под постом губернатора в соцсети с вопросом о работе пляжа «Островок» в селе Нижний Ольшанец обратилась местная жительница.

«Когда поставят там укрытия? Хочется отдохнуть, посидеть у воды. На городской пляж не хотим. Мы тут привыкли», — написала женщина.

На комментарий ответила глава района Анна Куташова. Она сообщила, что в 2023 году пляж закрыт для отдыха и купания. Соответствующее объявление повесили на территории. Глава района также уточнила, что решение о закрытии пляжа принял арендатор территории.

В апреле журналисты Бел.Ру узнали, какие меры безопасности приняли базы отдыха на случай ракетной опасности. В пляжном комплексе «Островок» тогда рассказали, что часть арендных домиков не работает из-за оперативной обстановки. Снять можно только беседки, возле которых оборудованы землянки.

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#Алина Харина#Общество#Белгородский район#Летний отдых#Безопасность#Новости Белгорода#Закрытие#Белгород#Анна Куташова#Пляжи
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