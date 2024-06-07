Популярный среди белгородцев пляж закрыли для отдыха и купания

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Под постом губернатора в соцсети с вопросом о работе пляжа «Островок» в селе Нижний Ольшанец обратилась местная жительница.
«Когда поставят там укрытия? Хочется отдохнуть, посидеть у воды. На городской пляж не хотим. Мы тут привыкли», — написала женщина.
На комментарий ответила глава района Анна Куташова. Она сообщила, что в 2023 году пляж закрыт для отдыха и купания. Соответствующее объявление повесили на территории. Глава района также уточнила, что решение о закрытии пляжа принял арендатор территории.
В апреле журналисты Бел.Ру узнали, какие меры безопасности приняли базы отдыха на случай ракетной опасности. В пляжном комплексе «Островок» тогда рассказали, что часть арендных домиков не работает из-за оперативной обстановки. Снять можно только беседки, возле которых оборудованы землянки.