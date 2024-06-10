На полях ПМЭФ в этом году подписали более тысячи соглашений на 6 трлн рублей

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что форум собрал 21 800 человек из 139 стран и территорий. Такое большое количество зарубежных представителей, в том числе предпринимателей, свидетельствует о том, что ни о какой изоляции России в международном сообществе речи не идет. Антон Кобяков подчеркнул, что в ПМЭФ приняли участие представители стран, намеренных развивать свою экономику в парадигме справедливого и многополярного мира, пишет newsnn.ru.