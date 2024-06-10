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На полях ПМЭФ в этом году подписали более тысячи соглашений на 6 трлн рублей

На полях ПМЭФ в этом году подписали более тысячи соглашений на 6 трлн рублей

10 июня 2024, 12:10
Фото: 1MI
Завершился XXVII Петербургский международный экономический форум. Участниками события стали лидеры крупнейших отечественных и зарубежных предприятий, представители госструктур, политики и ученые. Информационным партнером ПМЭФ-2024 выступил медиахолдинг 1MI.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что форум собрал 21 800 человек из 139 стран и территорий. Такое большое количество зарубежных представителей, в том числе предпринимателей, свидетельствует о том, что ни о какой изоляции России в международном сообществе речи не идет. Антон Кобяков подчеркнул, что в ПМЭФ приняли участие представители стран, намеренных развивать свою экономику в парадигме справедливого и многополярного мира, пишет newsnn.ru.

Лозунг ПМЭФ в этом году звучал как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Это является подтверждением выбора политической и экономической ориентации разных мировых держав.

Программа ПМЭФ-2024 была связана с темой политического, экономического и культурного суверенитета России. Большая часть мероприятий была посвящена экономическим приоритетам. В рамках сессий и дискуссий также рассматривались возможности сотрудничества в области торговли, науки, промышленности и технологий, а также финансовая культура как ключевой фактор экономического развития. Помимо этого, участники обсудили банковские услуги и вопросы цифровой электронной торговли и обеспечения мировой продовольственной безопасности в свете санкций, наложенных западными странами в отношении России.

В работе ПМЭФ приняли участие более 120 высокопоставленных официальных лиц из других стран. В их числе — представители руководства международных компаний и объединений, министры, руководители диппредставительств, главы иностранных регионов и городов. Самые многочисленные делегации — из КНР (192 человека), Объединенных Арабских Эмиратов (105), Зимбабве (86), Казахстана (84), Индии (80) и Омана (75).

На полях ПМЭФ было подписано 1073 соглашения. Стоимость этих договоров составила 6,492 триллиона рублей. Уточним, что это данные о документах, сумма которых не является коммерческой тайной. С представителями зарубежных компаний было заключено 55 договоров.

Главное событие ПМЭФ-2024 — пленарное заседание, в котором участвовали президент РФ Владимир Путин, президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

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