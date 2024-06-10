Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Sky News 9 июня выпустил материал о том, что самолёт ВСУ впервые применил оружие по цели внутри РФ — за пределами новых регионов и Крыма. Британский телеканал при этом ссылается на украинский военный источник.
СМИ пишет, что авиаудар ВСУ нанесли якобы по цели в районе Белгорода в воскресенье. Вместе с тем не уточняется, с какого расстояния был пуск и какие боеприпасы при этом использовались.
Официального комментария от Минобороны РФ по этому вопросу не было.
Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер якобы говорит о том, что в Белгороде почти не осталось мирных жителей. Как оказалось, это был сделанный с помощью нейросетей фейк. Автора этой записи до сих пор не нашли.
Добавим также, что на Украине ранее подтвердили, что ВСУ использовали для нанесения ударов по Белгородской области американские РСЗО HIMARS. Об этом зампредседателя комитета Верховной Рады Егор Чернев завил изданию The New York Times.