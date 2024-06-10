Британский телеканал Sky News: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородской области

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер якобы говорит о том, что в Белгороде почти не осталось мирных жителей. Как оказалось, это был сделанный с помощью нейросетей фейк. Автора этой записи до сих пор не нашли.