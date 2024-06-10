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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Sky News заявил о первом авиаударе ВСУ по целям не в Крыму и новых регионах

Британский телеканал Sky News: ВСУ нанесли авиаудар по Белгородской области

10 июня 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney

Sky News заявил о первом авиаударе ВСУ по целям не в Крыму и новых регионах

СМИ утверждает, что ВСУ якобы атаковали цель в Белгороде, однако больше никаких подробностей не приводится. Ранее на Украине также подтвердили, что использовали для нанесения ударов по приграничному региону РСЗО HIMARS.

Sky News 9 июня выпустил материал о том, что самолёт ВСУ впервые применил оружие по цели внутри РФ — за пределами новых регионов и Крыма. Британский телеканал при этом ссылается на украинский военный источник.

СМИ пишет, что авиаудар ВСУ нанесли якобы по цели в районе Белгорода в воскресенье. Вместе с тем не уточняется, с какого расстояния был пуск и какие боеприпасы при этом использовались.

Официального комментария от Минобороны РФ по этому вопросу не было.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором глава пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер якобы говорит о том, что в Белгороде почти не осталось мирных жителей. Как оказалось, это был сделанный с помощью нейросетей фейк. Автора этой записи до сих пор не нашли.

Добавим также, что на Украине ранее подтвердили, что ВСУ использовали для нанесения ударов по Белгородской области американские РСЗО HIMARS. Об этом зампредседателя комитета Верховной Рады Егор Чернев завил изданию The New York Times.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Авиаудар#СВО#Атака ВСУ
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