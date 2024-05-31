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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:23

Мэтью Миллер

Госдеп США считает, что в Белгороде не осталось мирных жителей?

31 мая 2024, 07:11
Фото: госдеп США
Мэтью Миллер

Фейк: в госдепе США считают, что в Белгороде не осталось мирных жителей

Видео, на котором официальный представитель госдепа США Мэтью Миллера говорит о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, облетело весь Рунет. Это фейк, умело сделанный нейросетями.
Сюжет
Харьков

Связанные с Украиной Telegram-каналы опубликовали видео, на котором представитель госдепа США Мэтью Миллер, комментируя ситуацию с разрешением Украине использовать дальнобойное оружие по территории РФ, говорит следующее:

«Мы осознаем, что в Белгороде, российском городе, расположенном примерно в 45 милях от украинского Харькова, практически не осталось мирных жителей. На данный момент там полно военных объектов, и мы наблюдаем, как то же самое начинается в соседних регионах».

В короткое время ролик разлетелся по Рунету. Многих задели слова, якобы озвученные спикером на видео. Но переживать лишний раз не стоит: это — фейк.

Изготовлен он с помощью нейросетей, подделавших голос и мимику персонажей видео. На оригинальных кадрах, опубликованных ещё 9 мая, речь шла о ситуации с Израилем:

Видео: госдеп США

Кроме того, слова Миллера не привело ни одно заслуживающее внимания западное издание. Не перепечатывалось высказывание политика и в российских СМИ.

Стоит отметить, что на «слова» представителя госдепа отреагировал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. В Telegram-канале СПЧ указали, что за время СВО в Белгородской области из-за атак Украины погибли 175 человек.

«Не особо рассчитываю на то, что эту информацию доведут до циника из Госдепа, но правда в любом случае за нами», — прокомментировал случай Фадеев.

В то же время New York Times пишет, что президент США Джо Байден тайно разрешил применять Украине оружие США по территории РФ в «актах самообороны» и недалеко от Харькова.

РИА Новости в госдепе позже ответили, что Байден действительно разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям на территории России, представляющим угрозу району Харькова. При этом запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остаётся в силе.

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