Госдеп США считает, что в Белгороде не осталось мирных жителей?

РИА Новости в госдепе позже ответили, что Байден действительно разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям на территории России, представляющим угрозу району Харькова. При этом запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остаётся в силе.