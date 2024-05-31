Госдеп США считает, что в Белгороде не осталось мирных жителей?

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Связанные с Украиной Telegram-каналы опубликовали видео, на котором представитель госдепа США Мэтью Миллер, комментируя ситуацию с разрешением Украине использовать дальнобойное оружие по территории РФ, говорит следующее:
«Мы осознаем, что в Белгороде, российском городе, расположенном примерно в 45 милях от украинского Харькова, практически не осталось мирных жителей. На данный момент там полно военных объектов, и мы наблюдаем, как то же самое начинается в соседних регионах».
В короткое время ролик разлетелся по Рунету. Многих задели слова, якобы озвученные спикером на видео. Но переживать лишний раз не стоит: это — фейк.
Изготовлен он с помощью нейросетей, подделавших голос и мимику персонажей видео. На оригинальных кадрах, опубликованных ещё 9 мая, речь шла о ситуации с Израилем:
Кроме того, слова Миллера не привело ни одно заслуживающее внимания западное издание. Не перепечатывалось высказывание политика и в российских СМИ.
Стоит отметить, что на «слова» представителя госдепа отреагировал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. В Telegram-канале СПЧ указали, что за время СВО в Белгородской области из-за атак Украины погибли 175 человек.
«Не особо рассчитываю на то, что эту информацию доведут до циника из Госдепа, но правда в любом случае за нами», — прокомментировал случай Фадеев.
В то же время New York Times пишет, что президент США Джо Байден тайно разрешил применять Украине оружие США по территории РФ в «актах самообороны» и недалеко от Харькова.
РИА Новости в госдепе позже ответили, что Байден действительно разрешил Украине вести контрбатарейную борьбу по целям на территории России, представляющим угрозу району Харькова. При этом запрет Украине на использование ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения по целям на территории России остаётся в силе.