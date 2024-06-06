«Изучаем вопрос»: в Госдепе США оправдались за фейк об опустевшем Белгороде

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В США ищут авторов смонтированной записи, которая распространилась в Сети в мае. На видео глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер якобы заявил о том, что в Белгороде почти на осталось мирных жителей.
Сам дипломат ответил, что видео смонтировано из нескольких его выступлений. По словам Миллера, голос на записи не похож на его собственный.
Кто был автором фейкового видео, пока неизвестно. «Мы продолжаем изучать этот вопрос», — заявил Миллер.
Несмотря на то, что многие сразу поняли, что распространившаяся запись — сделанный с помощью нейросетей фейк, некоторые официальные лица бурно отреагировали на высказывание. Среди тех, кто ответил на «заявление» Миллера, были глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и сенатор Дмитрий Рогозин.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь подчеркнул, что в регионе продолжают жить и появляться на свет новые люди.