«Изучаем вопрос»: в Госдепе США оправдались за фейк об опустевшем Белгороде

Госдеп США ищет авторов фейкового видео об опустевшем Белгороде

В мае в Сети распространилось видео, на котором руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер говорит о том, что в Белгороде мирных жителей практически не осталось. В Госдепе признали, что запись смонтированная, но авторов фейка до сих пор не нашли, пишет ТАСС.