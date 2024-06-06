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Мэтью Миллер

«Изучаем вопрос»: в Госдепе США оправдались за фейк об опустевшем Белгороде

6 июня 2024, 09:04
Фото: госдеп США
Мэтью Миллер

Госдеп США ищет авторов фейкового видео об опустевшем Белгороде

В мае в Сети распространилось видео, на котором руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер говорит о том, что в Белгороде мирных жителей практически не осталось. В Госдепе признали, что запись смонтированная, но авторов фейка до сих пор не нашли, пишет ТАСС.

В США ищут авторов смонтированной записи, которая распространилась в Сети в мае. На видео глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер якобы заявил о том, что в Белгороде почти на осталось мирных жителей.

Сам дипломат ответил, что видео смонтировано из нескольких его выступлений. По словам Миллера, голос на записи не похож на его собственный.

Кто был автором фейкового видео, пока неизвестно. «Мы продолжаем изучать этот вопрос», — заявил Миллер.

Несмотря на то, что многие сразу поняли, что распространившаяся запись — сделанный с помощью нейросетей фейк, некоторые официальные лица бурно отреагировали на высказывание. Среди тех, кто ответил на «заявление» Миллера, были глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и сенатор Дмитрий Рогозин.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь подчеркнул, что в регионе продолжают жить и появляться на свет новые люди.

Госдеп США считает, что в Белгороде не осталось мирных жителей?
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#Белгородская область#Политика#Новости Белгорода#Сша#Белгород#Фейк#Госдеп#Мэтью Миллер
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