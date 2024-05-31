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Президент США дал разрешение ВСУ атаковать объекты РФ

Президент США дал разрешение ВСУ атаковать объекты РФ

31 мая 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по российским целям. США считают, что предоставленное ими оружие поможет Украине защищаться от российских атак в районе Харькова, сообщают РИА Новости.

Президент США Джо Байден дал Украине разрешение использовать американское вооружение для проведения борьбы по целям, которые находятся в России.

Но в Госдепартаменте подчеркнули, что запрет на применение ракет ATACMS или других систем большой дальности для нанесения ударов по целям на территории РФ запрещено.

По словам представителя, президент США недавно поручил своей команде предоставить Украине возможность применять вооружения, которые они поставляли стране. Это нужно, по их мнению, для контрбатарейной борьбы в районе Харькова, чтобы Украина могла отвечать на атаки российских сил или их подготовку к нападению.

РИА Новости отмечают, что за последнее время некоторые западные политики начали часто высказываются о том, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ. Например, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в этом его также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

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