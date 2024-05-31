Президент США дал разрешение ВСУ атаковать объекты РФ

По словам представителя, президент США недавно поручил своей команде предоставить Украине возможность применять вооружения, которые они поставляли стране. Это нужно, по их мнению, для контрбатарейной борьбы в районе Харькова, чтобы Украина могла отвечать на атаки российских сил или их подготовку к нападению.