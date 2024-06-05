На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
На Украине подтвердили, что использовали HIMARS для атак по Белгородской области. Как сообщает издание, Чернов стал первым украинским официальным лицом, который подтвердил использование западного оружия для ударов по территории России.
Депутат Рады заявил, что американскую РСЗО якобы использовали для ударов по российским ЗРК С-300 и С-400.
Ранее российский военкор Евгений Поддубный уже сообщал, что ВСУ использовали HIMARS для ударов по Белгородской области. По данным военкора, система ПВО уже уничтожила несколько ракет.