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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду

На Украине подтвердили, что использовали РСЗО HIMARS для ударов по Белгороду

5 июня 2024, 10:08
Фото: 1MI
Об этом заявил зампредседателя комитета Верховной Рады Егор Чернев изданию The New York Times, пишет «Лента.Ру».

На Украине подтвердили, что использовали HIMARS для атак по Белгородской области. Как сообщает издание, Чернов стал первым украинским официальным лицом, который подтвердил использование западного оружия для ударов по территории России.

Депутат Рады заявил, что американскую РСЗО якобы использовали для ударов по российским ЗРК С-300 и С-400.

Ранее российский военкор Евгений Поддубный уже сообщал, что ВСУ использовали HIMARS для ударов по Белгородской области. По данным военкора, система ПВО уже уничтожила несколько ракет.

Военкор Поддубный: ВСУ использовали кассетные HIMARS для ударов по Белгороду
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#HIMARS#СВО#Атака ВСУ#РСЗО
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