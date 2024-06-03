Forbes: ВСУ ударили с разрешения США ракетами HIMARS по Белгородской области

Речь идёт о событиях в ночь с 31 мая на 1 июня, пишет РБК со ссылкой на Forbes. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS на участке, где работают подразделения группировки «Север».

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