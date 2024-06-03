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Forbes: ВСУ ударили с разрешения США ракетами HIMARS по Белгородской области

Forbes: ВСУ ударили с разрешения США ракетами HIMARS по Белгородской области

3 июня 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney
Речь идёт о событиях в ночь с 31 мая на 1 июня, пишет РБК со ссылкой на Forbes. На следующий день Минобороны РФ отчиталось об уничтожении боевой машины РСЗО HIMARS на участке, где работают подразделения группировки «Север».

По сообщению Forbes, ВСУ в ночь после разрешения, которое они получили от США ударили по России из РСЗО HIMARS.

Украинские ракеты преследовали цель атаковать Белгородскую область. В ночь с 31 мая на 1 июня в Белгороде и других районах области была объявлена угроза ракетной опасности. Тогда прозвучало около 20 взрывов.

На следующий день Министерство обороны РФ сообщило о поражении боевой машины РСЗО HIMARS производства США. Речь идёт об участке, где работают подразделения групировки «Север».

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