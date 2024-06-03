Forbes: ВСУ ударили с разрешения США ракетами HIMARS по Белгородской области

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:38
По сообщению Forbes, ВСУ в ночь после разрешения, которое они получили от США ударили по России из РСЗО HIMARS.
Украинские ракеты преследовали цель атаковать Белгородскую область. В ночь с 31 мая на 1 июня в Белгороде и других районах области была объявлена угроза ракетной опасности. Тогда прозвучало около 20 взрывов.
На следующий день Министерство обороны РФ сообщило о поражении боевой машины РСЗО HIMARS производства США. Речь идёт об участке, где работают подразделения групировки «Север».