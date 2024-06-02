Трое белгородцев попали в больницу после атаки ВСУ

Всего в Вознесеновке пострадали шесть частных домов. В них выбило окна, посекло заборы, фасады и кровлю. В другом селе, Муроме, такие же повреждения получили два домовладения. В ещё одном коммерческом обьекте пострадало остекление. В данном селе обошлось без пострадавших мирных жителей.