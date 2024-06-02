Трое белгородцев попали в больницу после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Трое белгородцев пострадали при атаке ВСУ на село Вознесеновка Шебекинского округа. ВСУ атаковали населённый пункт сегодня, 2 июня.
Пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода. Женщина получила осколочные ранения и слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Её в тяжёлом состоянии поместили в отделении хирургии.
У остальных раненых состояние удовлетворительное: у женщины ушибленная рана ноги, у мужчины — осколочное ранение правого предплечья. После медпомощи их отправят на амбулаторное лечение.
Всего в Вознесеновке пострадали шесть частных домов. В них выбило окна, посекло заборы, фасады и кровлю. В другом селе, Муроме, такие же повреждения получили два домовладения. В ещё одном коммерческом обьекте пострадало остекление. В данном селе обошлось без пострадавших мирных жителей.