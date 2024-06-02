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Published Сегодня, 18:22

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Updated Сегодня, 18:24

Трое белгородцев попали в больницу после атаки ВСУ

Трое белгородцев попали в больницу после атаки ВСУ

2 июня 2024, 18:22
Фото: 1MI
Под огонь ВСУ попали два села Шебекинского округа. Всего пострадали три человека, ещё семь зданий получили повреждения. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Трое белгородцев пострадали при атаке ВСУ на село Вознесеновка Шебекинского округа. ВСУ атаковали населённый пункт сегодня, 2 июня.

Пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода. Женщина получила осколочные ранения и слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Её в тяжёлом состоянии поместили в отделении хирургии.

У остальных раненых состояние удовлетворительное: у женщины ушибленная рана ноги, у мужчины — осколочное ранение правого предплечья. После медпомощи их отправят на амбулаторное лечение.

Всего в Вознесеновке пострадали шесть частных домов. В них выбило окна, посекло заборы, фасады и кровлю. В другом селе, Муроме, такие же повреждения получили два домовладения. В ещё одном коммерческом обьекте пострадало остекление. В данном селе обошлось без пострадавших мирных жителей.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Атака ВСУ
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