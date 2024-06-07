bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Следы в небе после взрывов

Не «Вампир» и не «Ольха»: чем ВСУ ударили по Белгородской области утром?

7 июня 2024, 09:02
Фото: «Жесть Белгород»
Следы в небе после взрывов

Ракету «Нептун-МД» уничтожили в Белгородской области

Атака произошла в районе десяти часов утра. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

В Белгородской области ПВО уничтожила управляемую ракету «Нептун-МД». Произошло это в районе десяти часов утра.

Где именно сбили ракету, не уточняется. В то же время громко было сегодня утром и в Белгороде. Несколько взрывов прозвучало в районе 09:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы.

Помимо этого, атаке ВСУ утром 7 июня подвергся приграничный Валуйский горокруг. Противник ударил дроном-камикадзе по автомобилю, в котором была семья из трёх человек — супруги и их взрослая дочь. Муж и жена попали в больницу, их дочь погибла до приезда скорой помощи.

Женщина погибла от атаки дрона-камикадзе ВСУ на авто в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Что сбили над Белгородской областью минувшей ночью?Ракету «Нептун» сбили над Белгородской областьюШесть снарядов украинской РСЗО «Ольха» сбили над Белгородской областью
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Белгород#Минобороны#Ракета#Нептун#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
Сегодня, 08:24
Заботился о людях или желал им опасности? Суд готов решить судьбу директора цемзавода
Сегодня, 10:22
Белгородцев по решению Путина могут отправить в санатории. Кто имеет право на отдых?
Сегодня, 06:44
В «Агро-Белогорье» прокомментировали жалобы сотрудников на работу под обстрелами
Сегодня, 08:13
Директор лагеря в Тамбове прокомментировала жалобы белгородских родителей
Сегодня, 13:04
Была граната? В белгородском МЧС прокомментировали рассылку с «находкой» в Белгороде
Сегодня, 13:03
"