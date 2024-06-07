Не «Вампир» и не «Ольха»: чем ВСУ ударили по Белгородской области утром?

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В Белгородской области ПВО уничтожила управляемую ракету «Нептун-МД». Произошло это в районе десяти часов утра.
Где именно сбили ракету, не уточняется. В то же время громко было сегодня утром и в Белгороде. Несколько взрывов прозвучало в районе 09:20. В небе остались характерные для работы ПВО следы.
Помимо этого, атаке ВСУ утром 7 июня подвергся приграничный Валуйский горокруг. Противник ударил дроном-камикадзе по автомобилю, в котором была семья из трёх человек — супруги и их взрослая дочь. Муж и жена попали в больницу, их дочь погибла до приезда скорой помощи.