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Молодежный хор Исаакиевского собора выступил перед участниками ПМЭФ-2024

Молодежный хор Исаакиевского собора выступил перед участниками ПМЭФ-2024

9 июня 2024, 09:30
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил Молодежный хор Исаакиевского собора. Мероприятие вошло в программу молодежного дня ПМЭФ-2024. Организаторы — Фонд Росконгресс и ГК «Райт Аутдор Медиа», выступающая стратегическим мультимедиапартнером форума.

Хор был создан по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия 14 октября 2021 года. Репертуар представлен классикой и духовной музыкой. Исполняет хор и произведения современной и народной музыки, пишет 56orb.ru.

Коллектив хора — молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Руководитель и дирижёр — Лариса Христич. Молодые люди активно выступают с концертами, в том числе на ведущих российских площадках. Также они были участниками всероссийских фестивалей и международных конкурсов. Хоровые произведения в их исполнении звучат и во время богослужений в Исаакиевском соборе.

Представитель ГК «Райт Аутдор Медиа» отметил, что формирование нравственного кода происходит через молодое поколение, поэтому выступление хора в рамках молодежного дня ПМЭФ имеет символическое значение. Он также выразил благодарность Фонду Росконгресс за предоставленную хору возможность быть услышанным и сопричастным общей государственной повестке.

Напомним: информационным партнером ПМЭФ-2024 традиционно выступает медиахолдинг 1MI.

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