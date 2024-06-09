Молодежный хор Исаакиевского собора выступил перед участниками ПМЭФ-2024

Коллектив хора — молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Руководитель и дирижёр — Лариса Христич. Молодые люди активно выступают с концертами, в том числе на ведущих российских площадках. Также они были участниками всероссийских фестивалей и международных конкурсов. Хоровые произведения в их исполнении звучат и во время богослужений в Исаакиевском соборе.