РЭО поможет Нижегородской области в утилизации отходов электроники

По словам губернатора Никитина, в Нижегородской области образуется примерно 34 000 тонн ОЭЭО в год. При этом большая их часть не утилизируется должным образом, так как регион не имеет крупных специализированных предприятий по переработке таких отходов. После запуска обозначенного в соглашении объекта можно будет говорить о переработке половины от этого количества. Мощности предприятия позволят осуществлять переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Таким образом, область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места.