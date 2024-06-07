РЭО поможет Нижегородской области в утилизации отходов электроники

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Буцаев напомнил, что для экономики замкнутого цикла характерна большая перерабатываемость отходов. Но для извлечения вторичного сырья необходимо наладить систему сбора и утилизации. Это особенно актуально для отходов электроники, переработка которых требует специальных технологий и задействования профессиональных кадров. В рамках подписанного соглашения с Нижегородской областью и «Акрон Холдингом» будет проводиться работа по развитию комплексной инфраструктуры по обращения с отходами электроники и электротехники в Нижегородской области. Проект соответствует задачам федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Также благодаря ему регион получит новые рабочие места, пишет newsnn.ru.
По словам губернатора Никитина, в Нижегородской области образуется примерно 34 000 тонн ОЭЭО в год. При этом большая их часть не утилизируется должным образом, так как регион не имеет крупных специализированных предприятий по переработке таких отходов. После запуска обозначенного в соглашении объекта можно будет говорить о переработке половины от этого количества. Мощности предприятия позволят осуществлять переработку отходов электроники и из соседних регионов, например из Мордовии. Таким образом, область получит дополнительные налоги в бюджет и новые рабочие места.
Сообщается, что планируемая мощность предприятия — до 36 000 тонн в год, инвестиции в проект могут составить 1,2 — 1,6 млрд рублей. Комплекс даст 75 новых рабочих мест.
Павел Морозов отметил, что Нижегородская область является одним из лидеров по внедрению экологических практик. Он назвал регион «законодателем» в зелёной политике и заявил, что здесь приятно работать. Также руководитель компании выразил надежду, что новый комплекс поможет области достичь показателей, обозначенных в нацпроекте «Экология».