Города будущего — это не фантазии, а уже реальность

Так, например, 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 г. № 614. Документ утвердит правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства. Это значит, что уже на стадии проектирования в информационную модель здания должны быть занесены: рабочая и проектная документация, заключения экспертизы, разрешения на строительство и другие. Это не ново для застройщиков, поскольку передовые компании на протяжении уже нескольких лет используют ТИМ в работе. А вот цифровая эксплуатация и сведения о фактическом выполнении работ по техническому обслуживанию здания после сдачи его в эксплуатацию — новинка и динамичный шаг к созданию цифрового двойника здания.