Города будущего — это не фантазии, а уже реальность

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На повестке стояли принципы развития города будущего, девелопмента и архитектуры. Заместитель директора Фонда Росконгресс Григорий Великих отметил, что эффективный обмен идеями и опытом будет способствовать внедрению инновационных решений в области строительства.
Российская разработка — «Экспло-ИТ» — решение цифровой эксплуатации зданий. В компании рассказали, что такие мероприятия необходимы не только для обмена опытом и генерации идей, но и для создания на их базе рабочих групп с целью проработки концепции развития умных регионов и применения уже существующих ИТ-инструментов на этапе проектирования.
Так, например, 1 сентября 2024 года вступает в силу постановление Правительства РФ от 17 мая 2024 г. № 614. Документ утвердит правила формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства. Это значит, что уже на стадии проектирования в информационную модель здания должны быть занесены: рабочая и проектная документация, заключения экспертизы, разрешения на строительство и другие. Это не ново для застройщиков, поскольку передовые компании на протяжении уже нескольких лет используют ТИМ в работе. А вот цифровая эксплуатация и сведения о фактическом выполнении работ по техническому обслуживанию здания после сдачи его в эксплуатацию — новинка и динамичный шаг к созданию цифрового двойника здания.
«Требования, которые диктуют к наполнению информационной модели здания законодательные органы, приближают нас к практическому применению этих данных для создания цифровых двойников. Это важно и для возможности тестирования и создания предсказательных моделей, и для кратного повышения уровня комфорта и безопасности людей, пребывающих в здании или около него, поскольку создан инструмент взаимодействия с виртуальными объектами в реальном пространстве. В этом и есть будущее умных городов», — отметил генеральный директор компании-разработчика платформы «Экспло-ИТ» Александр Гелик.
В России уже существуют территории, где применение ТИМ-технологий является неотъемлемой частью как строительства, так и эксплуатации. Например, наукоград «Иннополис» в Республике Татарстан на практике ощутил эффекты от использования решений по цифровизации строительных процессов «Экзон» и умной эксплуатации «Экспло-ИТ». На этапе строительства это привело к снижению сроков согласования исполнительной документации благодаря работе в единой экосистеме всех участников строительства. Умная эксплуатация и технологии информационного моделирования позволили «Иннополису» оптимизировать человеческие ресурсы, минимизировать простои и устранять все возможные поломки буквально в считанные минуты.