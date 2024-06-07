Баланин прокомментировал развитие государственной информационной системы ОМС

Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на полях XXVII Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в разных регионах при разработке информационных систем использовались разные технологические решения. Разработчики в субъектах также были разными. В настоящее время фонд работает над переводом функциональности созданных в регионах систем на федеральный уровень, а также объединением данных по всем субъектам в единую систему, сообщает ria.ru.