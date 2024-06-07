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Баланин прокомментировал развитие государственной информационной системы ОМС

Баланин прокомментировал развитие государственной информационной системы ОМС

7 июня 2024, 11:02
Фото: пресс-служба ФОМС
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с 2022 года работает над развитием государственной информационной системы ОМС. Такой подход позволяет гражданам получать услуги в цифровом формате и делает систему ОМС более прозрачной и эффективной.

Об этом сообщил председатель ФОМС Илья Баланин на полях XXVII Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что в разных регионах при разработке информационных систем использовались разные технологические решения. Разработчики в субъектах также были разными. В настоящее время фонд работает над переводом функциональности созданных в регионах систем на федеральный уровень, а также объединением данных по всем субъектам в единую систему, сообщает ria.ru.

В декабре 2022 года ФОМС начал формировать цифровые полисы ОМС с внедрением Федерального единого регистра застрахованных (ЕРЗ) лиц. На сегодняшний день страховыми полисами только в цифровом формате обладают более 17 миллионов жителей России.

Кроме того, был разработан цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП), который представляет собой гибридное хранилище данных из различных источников. В профиле содержатся сведения о страховании, электронных медкартах и оказанной медпомощи. Наличие такого профиля позволяет определить для каждого гражданина категории рисков.

По словам Баланина, централизованное хранение информации ЦМП позволяет всем профессиональным участникам домена получить доступ к данным о здоровье пациентов. Особенно важен ЦМП в ситуациях, когда необходимо быстро получить полную информацию о состоянии здоровья гражданина, чтобы принять жизненно важное решение.

Председатель ФОМС напомнил, что в 2023 году 108,5 миллиона граждан были уведомлены о возможности пройти профилактический медицинский осмотр, и 82,1 миллиона россиян воспользовались этой возможностью. На начало мая текущего года о праве проходить профилактические мероприятия были проинформированы более 52 миллионов жителей России, из них 35 миллионов уже прошли такие медосмотры.

С 2024 года в тарифы ОМС включены расходы, связанные с использованием искусственного интеллекта для получения «второго мнения» при анализе результатов маммографических обследований. В период с января по апрель ИИ проанализировал 15% всех проведенных за этот период маммографий.

Председатель ФОМС отметил устойчивую тенденцию к увеличению использования систем поддержки врачебных решений. Фонд и Минздрав России ищут способы расширения применения ИИ на новые направления. Баланин подчеркнул, что в настоящее время идет работа над программой государственных гарантий на 2025 год.

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