«ОПОРА РОССИИ» объединилась с Общественным советом по борьбе с подростковым курением

В свою очередь, исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская отметила, что регуляторных мер достаточно, но подростки по-прежнему курят сигареты и пользуются вейпами. Проблема в том числе в пробелах, существующих в правоприменении этих мер. Объединённые усилия двух структур, по мнению Сорочинской, помогут более эффективно бороться с существующей проблемой.