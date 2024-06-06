Глава «Уральской Стали» заявил об улучшении условий труда на предприятии

Однако, по словам Сафина, невозможно решить все накопившиеся проблемы за короткий срок. Многие объекты не ремонтировались с момента постройки, а иногда приходится сносить старые помещения и строить новые. Тем не менее он заверил, что привлечены различные подрядчики для ускорения процесса. Сафин выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем на комбинате будет образцовый порядок.