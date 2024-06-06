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Глава «Уральской Стали» заявил об улучшении условий труда на предприятии

Глава «Уральской Стали» заявил об улучшении условий труда на предприятии

6 июня 2024, 08:07
Фото: пресс-служба УК «Уральская Сталь»
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин заявил о положительных результатах работы по систематическому улучшению условий труда на металлургическом предприятии.

В частности, по итогам мая рабочие перевыполнили план на 1500 тонн, получив 54 плавки в сутки с использованием двух гибких модульных печей, пишет 56orb.ru.

В настоящее время на «Уральской Стали» активно обновляются бытовые помещения. В нескольких цехах планируется создание новых душевых, гардеробных и столовых. Также ведется ремонт залов для сменно-встречных собраний. В управлении железнодорожного транспорта уже обновлены полы, стены и потолки, установлены новые кондиционеры и системы освещения. В электросталеплавильном цехе реконструирован актовый зал.

Денис Сафин подчеркнул, что создание комфортных условий труда является одной из приоритетных задач руководства комбината. Он отметил, что глубоко уважает труд своих сотрудников и делает все возможное для ускорения и повышения качества ремонта бытовых помещений.

Однако, по словам Сафина, невозможно решить все накопившиеся проблемы за короткий срок. Многие объекты не ремонтировались с момента постройки, а иногда приходится сносить старые помещения и строить новые. Тем не менее он заверил, что привлечены различные подрядчики для ускорения процесса. Сафин выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем на комбинате будет образцовый порядок.

В текущем году планируется отремонтировать более 7500 квадратных метров непроизводственных помещений. Кроме того, в Новотроицке уже активно строится жилой комплекс для работников комбината, в котором будет около 500 квартир.

По словам Дениса Сафина, это будет современный комплекс с двором без автомобилей. Сейчас идет согласование жилищной программы, созданной под нужды сотрудников, особенно молодых. Глава компании отметил, что город уже начинает меняться и добавил, что предложить название для нового жилого комплекса может любой желающий.

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