Корпорация МСП: Завод алмазного инструмента получит финансирование на 360 млн рублей

Общая сумма инвестиций пятилетнего офсетного договора — 360 млн рублей. В договор также включены инвестиционные обязательства МСП-поставщика на сумму в 30 млн рублей. До подписания договора МСП-предприятие приняло участие в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках для нужд холдинга «Росгеология». Программа была утверждена 14 апреля 2023 года. Об этом пишет ria.ru.