Корпорация МСП: Завод алмазного инструмента получит финансирование на 360 млн рублей

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Соответствующий документ на полях ПМЭФ-2024 подписали исполняющий обязанности гендиректора АО «Росгео» Сергей Радьков и гендиректор «Терекалмаза» Адальби Тлеужев.
Общая сумма инвестиций пятилетнего офсетного договора — 360 млн рублей. В договор также включены инвестиционные обязательства МСП-поставщика на сумму в 30 млн рублей. До подписания договора МСП-предприятие приняло участие в программе «выращивания» для дальнейшего участия в закупках для нужд холдинга «Росгеология». Программа была утверждена 14 апреля 2023 года. Об этом пишет ria.ru.
В феврале на цифровой платформе МСП.РФ состоялся отбор среди малых и средних предприятий для дальнейшего участия в закупках с возможностью заключения офсетного договора на поставку российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. По итогам отбора Терский завод алмазного инструмента стал участником программы «выращивания» и получил в ее рамках меры господдержки.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что «выращивание» было инициировано поручением президента РФ в ходе ПМЭФ-2022. В течение 2023 года при участии Корпорации МСП было утверждено 22 программы «выращивания». Он также добавил, что по итогам 2024 года КМСП ожидает удвоения количества программ.
Исаевич сообщил, что уже заключено семь офсетных договоров с МСП-поставщиками на сумму более 3,6 млрд рублей. При этом совокупный объем инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства в развитие своего производства превысил 1 млрд рублей.