Эксперты РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО на форуме «Экология»

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла и проведения реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России необходимо охватывать все сферы: это и цифровые технологии, и создание инфраструктуры, и подготовка кадров, и работа в смежных областях. На форуме эксперты представили проекты, посвященные разработке методологий по декарбонизации полигонов, зеленым инвестициям, сотрудничеству с вузами и цифровизации отрасли, пишет gorod55.ru.