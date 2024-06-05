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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Эксперты РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО на форуме «Экология»

Эксперты РЭО рассказали о реформе отрасли ТКО на форуме «Экология»

5 июня 2024, 13:28
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты Российского экологического оператора (РЭО) представили на XV Международном форуме «Экология» результаты работы в рамках реформы отрасли обращения с отходами и построения экономики замкнутого цикла.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что для построения экономики замкнутого цикла и проведения реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России необходимо охватывать все сферы: это и цифровые технологии, и создание инфраструктуры, и подготовка кадров, и работа в смежных областях. На форуме эксперты представили проекты, посвященные разработке методологий по декарбонизации полигонов, зеленым инвестициям, сотрудничеству с вузами и цифровизации отрасли, пишет gorod55.ru.

Советник генерального директора по вопросам экологического мониторинга РЭО Сергей Егоршев рассказал о новых методологиях реализации климатических проектов для сферы обращения с ТКО. Благодаря этим методологиям владельцы полигонов смогут оформлять климатические проекты по установленным правилам, рассчитывать сокращение выбросов парниковых газов и получать углеродные единицы.

Заместитель руководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО Михаил Никольский поделился опытом подготовки кадров. В 2021 году РЭО создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла, в который вошли 23 вуза, 15 предприятий, 4 научные организации и 2 банка.

Руководитель департамента информатизации РЭО Леонид Исаков выступил с презентацией, посвященной цифровой экосистеме экологической отрасли, включающей систему мониторинга с беспилотников, портал «Цифровой РЭО», электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), приложение «Уберу», автоматизированную информационную систему «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») и федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

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