На Украине создано около 400 мошеннических кол-центров

Еще одной проблемой, на которую указал Станислав Кузнецов, является возможность иностранным гражданам покупать неограниченное количество SIM-карт по ID-карте без предъявления паспорта. Действующее российское законодательство никак этому не препятствует. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в России продается около миллиона SIM-карт, которые затем используются для мошеннических целей. По словам представителя Сбербанка, стоит запретить оформление SIM-карт по иностранным документам и разрешить их продажу только при предъявлении паспорта, чтобы можно было проверить и зарегистрировать данные покупателя.