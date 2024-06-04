На Украине создано около 400 мошеннических кол-центров

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По данным Сбера, только в прошлом году россияне потеряли около 250 миллиардов рублей из-за телефонных аферистов. На Украине функционирует примерно 350-400 кол-центров, которые занимаются обманом жителей России. По словам Кузнецова, около 40% полученных обманным путем средств направляется на поддержку ВСУ, передают iz.ru.
По статистике, доля киберпреступлений составляет 38% от общего количества преступлений. По данным исследования «Национальный индекс тревожности», россияне больше всего боятся пострадать от террористов и телефонных аферистов. Это указывает на то, что телефонное мошенничество создает проблемы не только в финансовом плане, но и отражается на психическом здоровье граждан.
Кузнецов также сообщил, что каждый сотый абонент, получивший звонок от мошенников, поддается их уловкам. Ежедневно примерно двести тысяч человек становятся жертвами телефонных аферистов. Злоумышленники применяют различные методы мошенничества. При этом одним из самых эффективных является запугивание жертв — злоумышленники вызывают у них страх потери средств.
Для осуществления массовых звонков мошенники используют виртуальные SIM-карты, известные как eSIM. Также распространены SIM-боксы, позволяющие роботам совершать тысячи звонков.
Еще одной проблемой, на которую указал Станислав Кузнецов, является возможность иностранным гражданам покупать неограниченное количество SIM-карт по ID-карте без предъявления паспорта. Действующее российское законодательство никак этому не препятствует. По оценкам Сбербанка, ежемесячно в России продается около миллиона SIM-карт, которые затем используются для мошеннических целей. По словам представителя Сбербанка, стоит запретить оформление SIM-карт по иностранным документам и разрешить их продажу только при предъявлении паспорта, чтобы можно было проверить и зарегистрировать данные покупателя.
Тема телефонного мошенничества и методы борьбы с ним будут обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме — 2024. В дискуссиях примут участие представители бизнес-сообщества, эксперты из государственных органов и общественных организаций.