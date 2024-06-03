В летний период увеличат количество рабочих скважин для подачи воды белгородцам

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Как сообщили на сегодняшнем оперсовещании, в период жаркой погоды в Белгородской области включили все резервные скважины.
Так, в Белгородском районе в работу сети ввели 242 скважины из 244. К двум из них работников не допустили из-за оперативной обстановки. Дополнительно запорная арматура регулировалась сотрудниками аварийных бригад для того, чтобы перераспределить воду в те районы, куда она не доходит из-за разбора или из-за рельефа местности.
Из-за оттока населения из Белгорода высвободились ресурсы воды, которые по трубопроводам направляли к водозаборам в тех районах, где наблюдалась нехватка воды: Репное, Таврово, Новосадовое, Северный.
В Яковлевском горокруге на данный работают все 37 скважин (в осенне-зимний период — 16). Также ведётся проверка запорной арматуры.
В Старооскольском округе в эксплуатацию тоже ввели все имеющиеся скважины — их 141. Однако, как оказалось, в 15 из них отсутствовало рабочее насосное оборудование. Как заявил Андрей Колесников, генеральный директор водоканала, необходимые закупку и установку уже провели.
Чтобы не допускать отключение водоснабжения, в ночное время, с 23 часов до 6 утра, снижается давление для того, чтобы за это время наполнить резервуары и утром водоснабжение работало без проблем.
Также сформированы мобильные группы по обследованию и выявлению несанкционированного использования водных ресурсов в ИЖС. За пять дней на прошлой неделе проверено около 3,5 тысячи домовладений. Обнаружены недоплаты по нескольким тысячам домов, согласно счётчикам.
Через неделю доклады по подаче воды предоставят снова из-за поступающих жалоб населения Белгородской области. К тому же, планы работ сформируют на 2024–2025 год для устранения существующих проблем.