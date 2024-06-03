В летний период увеличат количество рабочих скважин для подачи воды белгородцам

Так, в Белгородском районе в работу сети ввели 242 скважины из 244. К двум из них работников не допустили из-за оперативной обстановки. Дополнительно запорная арматура регулировалась сотрудниками аварийных бригад для того, чтобы перераспределить воду в те районы, куда она не доходит из-за разбора или из-за рельефа местности.